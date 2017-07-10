Zeytinoğlu Sanayi Üretim Verilerini Değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmesinde, “Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 1,5’luk gerilemeye rağmen sanayi üretiminin yıllık yüzde 3,5 büyümesini ekonomimiz açısından olumlu değerlendiriyoruz. Haziran ayında da ramazan nedeniyle sanayi üretiminin ılımlı bir seyir izleyeceğini düşünüyoruz. Bu veriler yıllık artış hızında yavaşlamaya işaret olsa da trende baktığımızda tabloyu olumlu buluyoruz ve ikinci çeyrek sanayideki büyümenin ilk çeyreğin üzerinde gerçekleşeceğini bekliyoruz.” dedi.







İmalat sanayi sektöründe aylık bazdaki gerilemeye dikkat çeken KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Sektörlere baktığımızda aylık bazdaki gerilemenin, imalat sanayi sektöründeki yüzde 2’lik düşüşten kaynaklandığını görüyoruz. İmalat sanayinin alt sektörlerine baktığımızda ise mayıs ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 54,9 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bunu yüzde 12,6 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 6,6 ile mobilya imalatı takip etti.” dedi.







Ana sanayi gruplarına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Yatırımların işareti olan sermaye malı imalatı kaleminin aylık yüzde 9,4 azaldığını görüyoruz. Geçen ay bu kalemde yüzde 12,2 artış olmuştu. Yatırımların çekilmesi noktasında hem ekonomik hem jeopolitik gelişmelerin iç içe etkilediğini düşünüyoruz.” dedi.