Zihiner Küreselleşen Kentler İçin Buluşuyor

İSTANBUL - FOTOĞRAFLI





Kentler artık hiç olmadığı kadar dünyaya yön veriyor. Ekonomiden siyasete, mimariden çevreye, ulaşımdan turizme, kültürden göçe hayatın her alanında kentlerin belirleyiciliği ön plana çıkıyor. Kamu kurumları ve özel sektörün karar mekanizmalarını bir araya getiren kentler, politik ve ekonomik güç merkezleri haline geldi.

Küreselleşen kentlerin üretim, tüketim ve dolaşım kurgusunda ulus ötesi bir ağ mekanizması oluşturduğu yadsınamaz. Küresel kentler, ekonomik ve kültürel küreselleşmeyi sürdüren bilgi akışının, kültürel ürünlerin ve finansın kontrol merkezleridir. Küresel ve yerel arasında bir arayüz sağlamaktadırlar. Bu noktadan hareketle Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi, 23 Şubat 2018 tarihinde InterContinental İstanbul’da “Küreselleşme ve Kent Ağları Buluşması (Meeting of the Minds: Globalization and World City Network)” programını düzenleyecek.

Program kapsamında üç ayrı oturumda Küreselleşme ve Dünya Kentleri, Küresel Kent Ağları Çalışmalarında Nicel ve Nitel Araştırma Yaklaşımları, Küreselleşme ve Gayrimenkul Piyasası ve Küreselleşme ve Kent İmgesi konuları ele alınacak.

Dünya kentleri üzerine detaylı çalışmalar yapmakta olan GaWC (Kürselleşme ve Dünya Şehirleri Araştırma Grubu) araştırmacıları katılımcılarla buluşacak. Prof. Dr. Ben Derudder, Prof. Dr. Allan Watson, Prof. Dr. Kathy Pain, Prof. Dr. Alain Thierstein’ın beraberinde küreselleşme ve kentleşme alanında değerli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Çağlar Keyder, Prof. Dr. Zeynep Enlil, Prof. Dr. Oğuz Işık, Prof. Dr. Ali Türel, Prof. Dr. Asuman Türkün, Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner de konuşmacı olarak yer alacak. Buluşma süresince Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe simültane tercüme de bulunacaktır.





BİLGİ KUTUSU

Kentler sadece insan yığınlarından meydana gelmiyor. Ancak sayılar yine de büyüleyici boyutta:

Şehirler, 7.6 milyar olan dünya nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapmaktadır.

1980 - 2010 yılları arasında şehirde yaşayanların sayısı dünya çapında 1.7 milyar artmıştır.

2050 yılına gelindiğinde kent nüfusu ikiye katlanacak ve 100 kişiden yaklaşık 70’i kentlerde yaşıyor olacak.

Yetenek ve yatırım mıknatısı olan kentler dünyanın en büyük büyüme lokomotifi haline geldi: küresel gayrısafi yurt içi hasılanın yüzde 80’ini kentler oluşturuyor ve yüz milyonlarca insanın aşırı yoksulluktan kurtarıyor.

Mexico City ve São Paulo her yıl nüfuslarına yarım milyon insan eklemektedir. Bu da her hafta 10.000 (ölümler ve dışa göçler de dahil) kişiye tekabül etmektedir.

Londra’nın nüfusunun yarım milyondan 10 milyona ulaşması 190 yıl sürdü. New York’un ise 140 yıl sürdü. Ancak Buenos Aires, Mumbai, Rio de Janeiro, São Paulo, Seoul’un yarım milyondan 10 milyona ulaşmaları 75 yıldan daha kısa sürdü.

2018 yılı itibarıyla, 15 milyon 29 bin 231 kişi ile İstanbul nüfusu, dünyada 201 ülkeden 129’unu geri bıraktı.

Küresel Güç Şehirleri Endeksi 2017’ye göre İstanbul 44 küresel şehir arasında 30. sırada. Ulaşım alanında 11., kültürel etkileşim alanında 16., ekonomi ve Ar-Ge alanında 26., yaşanılabilirlik alanında 37., çevre alanında 40. sırada yer alıyor. Kullanıcıların değerlendirmesinde ise İstanbul turistler için 5., yöneticiler için 13., sanatçılar için 18., araştırmacılar için 37., kent sakinleri için 38. sırada.