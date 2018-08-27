Zincirleme Kaza Trafiği Aksattı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde yaklaşık yarım saat trafik akışı sağlanamadı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Körfez çıkışı mevkisinde 4 otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı kazada, 5 araçta hasar oluştu.







Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekipleri, otoyolda gerekli tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri araçların olay yerinden kaldırılmasına yardım etti.

Bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.