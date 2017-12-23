Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Köşklü Çeşme Mahallesi Topcular üst geçit mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle 1 tır, 1 kamyon ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan Haydar Özer, otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.