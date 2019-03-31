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Zinnur Büyükgöz oyunu kullandı

AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz oyunu kullandı.

Zinnur Büyükgöz oyunu kullandı

31 Mart 2019 Pazar 12:32

 AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, oyunu Gebze Eğitim Vakfı İlkokulu'nda 1385 nolu sandıkta kullandı. Büyükgöz'e AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve partililer eşlik etti.Oyunu kullanan Büyükgöz, "Oyumuzu kullandık, inşallah demokrasimiz kazansın diyoruz. Gebze'mize, Kocaeli'mize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Centilmence bir seçim ortamı var, son derece sevindirici bir şey. Bugüne kadar demokrasi için centilmence yarış yapan tüm adayları da tebrik ediyorum" dedi.
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