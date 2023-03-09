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Ziyaretlerin Gündemi Deprem ve Ekonomi Oldu

- KTO Başkanı Öztürk: "Tüm partilere eşit mesafedeyiz"

Ziyaretlerin Gündemi Deprem ve Ekonomi Oldu

09 Mart 2023 Perşembe 17:04

                                        
 
   Körfez Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, MHP ve CHP il başkanları ile KOSGEB İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Yapılan ziyaretlerde ana konu deprem ve ülke ekonomisi oldu.   
  KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve üyeleri, deprem bölgesindeki incelemelerin ardından Kocaeli'ye döndü. Recep Öztürk; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Gümüş, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Kaya, Ayşe Hacet Aşar, Uğur Kılıç, Mustafa Altun ve Osman Akova’nın katılımıyla MHP İl Başkanlığı, CHP İl Başkanlığı ve KOSGEB İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Yapılan ziyaretlerde ana konu deprem ve ülke ekonomisi oldu. 
   
 "Tüm partilere eşit mesafedeyiz" 
 Heyet, yeni göreve gelen CHP İl Başkanı Bülent Sarı ve MHP İl Başkanı Nuri Demirbaş’a da hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette, Körfez Ticaret Odası olarak tüm partilere eşit mesafede olduklarını dile getiren Recep Öztürk, "Oda olarak ülke gündemini her vatandaş gibi yakından takip ediyoruz ancak odaların asli görevi olan ve bizleri ilgilendiren de ekonomik gelişmelerdir. Bu anlamda yaklaşan seçimlerin ardından ekonomik çarkların daha hızlı dönmesi aksamaması ve ülkemizde denge ekonomisinin bozulmaması bizim öncelikli temennimizdir" dedi. 
 Siyasi partilerin ardından KOSGEB İl Müdürü İbrahim Ustaömer’i de ziyaret eden KTO heyeti, KOSGEB destekleri ve yararlanma kriterleri ile Körfez Ticaret Odası ve KOSGEB iş birliği ile yapılabilecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu. 






                                       


İHA
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