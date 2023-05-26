İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

1 Yıllık Emeklerini Sergilediler

Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) bünyesinde eğitim gören kursiyerler, 1 yılda kurslarda öğrenerek ürettikleri el emeği göz nuru eserleri yıl sonu sergisinde sahnelendi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yılsonu sergisine katılarak, engelli kursiyerlerin mutluluğuna ortak oldu.

1 Yıllık Emeklerini Sergilediler

26 Mayıs 2023 Cuma 11:31

 Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) bünyesinde eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca öğrendiklerini yıl sonu sergisinde sergiledi. Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiği yıl sonu sergisinin açılışına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da eşi Havva Bıyık ve AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ile birlikte katılarak kursiyerlerin mutluluğunu paylaştı. 
 Engelli bireylerin mutluluğu için el birliği ile çalıştıklarını kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak engelleri birlikte aşmak için çalışıyoruz. Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) bünyesinde düzenlediğimiz farklı kurslarda engelli kardeşlerimize destek oluyor ve onları topluma kazandırmak için çalışıyoruz. Onların inancı ve başarısı bizi mutlu ediyor. Engelli kardeşlerimizin mutluluğu için Darıca Belediyesi olarak üzerimize düşeni her zaman yapmaya devam edeceğiz. Sergimizde birbirinden özel ve güzel ürünler yer alıyor. Yıl boyunca emek vererek öğrendiklerini bu sergide sergiliyorlar. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi. 
  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şayir, Deprem Bölgesinde Esnaf Ve Muhtarlarla Buluştu Şayir, Deprem Bölgesinde Esnaf Ve Muhtarlarla Buluştu
Zabıta Ekipleri Marketleri Denetlendi Zabıta Ekipleri Marketleri Denetlendi
(VİDEOLU) TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 7 araçlı zincirleme kaza (VİDEOLU) TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 7 araçlı...
Dilovası’nda Marketler Denetlendi Dilovası’nda Marketler Denetlendi
Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi
(VİDEOLU) Beton Bariyerlere Sıkışan Kedi İçin Trafiği Durdurdular (VİDEOLU) Beton Bariyerlere Sıkışan Kedi İçin...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Şayir, Deprem Bölgesinde Esnaf Ve Muhtarlarla...
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki gün deprem bölgesi Kahramanmaraş’a giderek asrın felaketinin...

Haberi Oku