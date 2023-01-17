100. Yıl Darıca Koşusu için kayıtlar başladı

Darıca Belediyesi tarafından 100. Yıl Darıca Koşusu organize edildi. Darıca Belediyesi ile Tempo Atletizm işbirliğinde düzenlenecek olan etkinlik, 12 Mart Pazar günü saat 10.00’da gerçekleşecek. Bayramoğlu Balyanoz Koyu’ndan başlayacak olan ve 10 kilometre koşusu olarak gerçekleştirilecek etkinlikte dereceye girenlere ödül verilecek. Her kesimden vatandaşın koşabileceği 100. Yıl Darıca Koşusundaki amaç Cumhuriyet’in 100. Yıl coşkusunu paylaşmak ve yenilenen görünümüyle büyüleyen Balyanoz Koyu’nu, spor aracılığıyla halkla buluşturarak, sosyalleşmeye katkı sunmak. Türkiye Atletizm Federasyonu ve WA yarışma kurallarına uygun olarak gerçekleşecek koşu, herkese açık olurken yabancı sporcular katılamayacak. Sporseverleri etkinliğe davet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "İlçemizin her alanda kalkınması ve gelişmesi için yatırımlarımız devam ediyor. Türkiye yüzyılının başlangıcı olan ve Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız bu özel yılda ilçemizin de marka değerine katkı sunacak etkinliklere imza atmak istiyoruz. Spora ilgiyi arttırmak ve herkesi spora teşvik etmek amacıyla düzenleyeceğimiz etkinlik inanıyorum ki ilçemizin marka değerine de katkı sunacak. Yenilenen yüzüyle Balyanoz Koyu’nun da tanıtımına vesile olacak etkinliğe tüm sporseverleri bekliyoruz" dedi.

İHA