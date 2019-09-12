Eğitime büyük önem veren Çayırova Belediyesi’nden 1000 öğrenciye kırtasiye yardımı. Belediye Kültür Salonunda gerçekleşen kırtasiye malzemeleri dağıtım töreninde konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Bizler yavrularımızı önemsiyoruz, onlar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Bu kapsamda ilkokul ve ortaokulda eğitim öğretim gören 1000 yavrumuza kırtasiye yardımı ile yola devam ediyoruz. Okullarımıza ziyaretler gerçekleştiriyoruz, çocuklarımızla buluşuyoruz. Onları neden önemsediğimizi anlatmaya çalışıyoruz.” dedi.

DERSLERİNE ÇOK ÇALIŞSINLAR

Velilere seslenen Başkan Çiftçi “ Çocuklarımıza öncelikle selamımızı iletin. Onlardan bir beklentimiz var bizim. Derslerine çalışmalarını istiyoruz. Biz ülkemizi en güzel seviyelere yavrularımızla birlikte getireceğiz. Onlar çalışırlarsa, bilime önem verirlerse ülkemiz daha güzel noktalara gelecektir inşallah. Buraya kadar yorulduğunuz için teşekkür ediyorum. Tekrar hepinize saygılarımı sunuyorum, sağ olun var olun. ” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Çiftçi, içinde üçer adet defter, kalem, boya kalemi bulunan çantayı çocuklara dağıttı.