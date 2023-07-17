15 Temmuz şehitleri Dilovası’nda anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında’ tüm yurtta olduğu gibi Dilovası'nda da anma programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz 2016 akşamı gerçekleşen hain darbe girişiminin yıldönümünde, Dilovası Mehmet Zeki Obdan Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik ile

15 Temmuz şehitleri anıldı.





Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesi’nin organizasyonu ile gerçekleşen ve iki gün süren anma etkinliklerin ilk günü Cuma günü; sabah Diliskelesi Şehitliği’nde başlarken, Öğle namazına Müteakip Dilovası Merkez Camisinde şehitler için Kur’an-ı Kerim okunması ile sona ererken,

İkinci gün; Mehmet Zeki Obdan Ortaokulu bahçesinde devam etti.





ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

15 Temmuz Cumartesi günü Mehmet Zeki Obdan Ortaokul bahçesinde gerçekleşen ve büyük ilgi gören programa Dilovası Kaymakamı Dr.Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Siyasi Parti temsilcileri, Emniyet Müdürü Turgut Yazar, Jandarma komutanı Said Arı, kurum müdürleri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





ŞEHİTLER İÇİN KUR’AN OKUNDU

15 Temmuz darbe günü yaşananların aktarıldığı fotoğraf sergisinin de yer aldığı program; Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an tilaveti ile başladı.





TÜRK MİLLETİ HAİN PLANLARI ENGELLEDİ

Daha sonra günün anlam ve önemine binaen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay konuşma yaptılar. Başkan Şayir, yaptığı konuşmasında; “Bugün, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini kınarken ve milletçe ortaya koyduğumuz kahramanca duruşun yedinci yılını kutlarken, ülkemizin demokrasisine sahip çıkma perspektifini yüceltiyoruz. Bu önemli tarih, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde demokrasiye inancının gücünü gösterdiği, halkımızın demokrasiye olan bağlılığını vurguladığı bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz'da Türk milleti, demokrasiye olan sadakatini cesurca ortaya koyarak, darbecilere karşı durdu. Hain planları engelledi ve demokratik yönetimimize olan bağlılığını ispatladı. Bu direniş, vatanseverlik ve cesaret örnekleriyle dolu.





DEMOKRASİMİZE VE MİLLİ BİRLİĞİMİZE İNANCIMIZ TAMDIR

Bugün, şehitlerimizi anmak ve gazilerimize minnettarlık duygularımızı ifade etmek adına bir araya geliyoruz. Onların fedakarlıkları, ülkemizin geleceğine olan inancımızı pekiştiriyor. 15 Temmuz hain darbe girişimini kınamak ve demokrasiyi savunmak, Türk milletinin öncelikli görevlerinden biridir. Bu zorlu süreci aşmış olmamız, gelecekte de demokratik değerlerimizi koruma konusundaki azmimizi vurgulamaktadır. Bu anlamlı günde, demokrasimize ve milli birliğimize olan inancımızı bir kez daha yüceltmek ve şehitlerimizi onurlandırmak adına birlikte hareket edelim. Bu vesileyle; 15 Temmuz’da destansı mücadeleleriyle Türk tarihinin altın sayfalarına isimlerini yazdıran 251 şehidimize ve bugüne kadar vatanımız uğruna canlarını feda eden Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. O gece, namlulara göğüs geren kahraman Gazilerimize hayırlı ömürler temenni ediyorum” dedi.





MİLLİ İRADEYİ GASP ETMEYE KALKTILAR

Kaymakam Dr. Metin Kubilay ise yaptığı konuşmasında; “Ülkemiz 15 Temmuz gecesi şanlı tarihimizin en büyük ihanet girişimlerinden birine maruz kalmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan Fethullahçı terör örgütü üyesi teröristler, milletimizin ve devletimizin kendilerine emaneti olan silahları, bu silahların asıl sahiplerine doğrultarak, milli iradeyi gasp etmeye ve ülkemizi teslim almaya teşebbüs etmişlerdir.





MİLLETİMİZ BOMBALARA KARŞI DESTEN YAZMIŞTIR

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlık Külliyesi başta olmak üzere birçok sivil ve resmi kurum hain FETÖ’cü darbeciler tarafından bombalanmış ve ağır ateş altına alınmıştır. Ancak; milletimiz atılan bombalara rağmen meydanı alçak FETÖ’cü darbecilere bırakmamış ülkesine ve iradesine sahip çıkmıştır. Her yaştan vatandaşımız, ülkesini, milletini, demokrasisini ve hukuk devletini savunmak için büyük bir kahramanlık destanı yazmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi Aziz şehitlerimizin kanları ile ve kahraman gazilerimizin de fedakarlıkları ile engellenmiştir. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bu topraklar için canını ortaya koymuş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.





ANMA ETKİNLİKLERİ SELALARIN OKUNMASI İLE SON BULDU