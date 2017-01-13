2 AİLEYE ÜCRETSİZ 'TÜP BEBEK'!

Darıca Belediyesi ve Darıca Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin ortaklaşa düzenlediği “Tüp Bebek” semineri yarın Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Darıca Belediyesi ve Darıca Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin ortaklaşa düzenlediği “Tüp Bebek” semineri yarın Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde saat 14.00 ve 15.30 saatleri arası gerçekleşecek. Dr. Hakan Özörnek’in anlatımıyla gerçekleşecek olan seminer de 2 aileye ücretsiz tüp bebek tedavisi hediye edilecek. Ayrıca Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin tüp bebek konusunda her türlü sorusuna cevap bulabileceği seminerde, katılım ücretsizdir.