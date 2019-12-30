2019 Darıca’da hizmet yılı oldu

Darıca Belediyesi 2019 yılını birçok alanda dolu dolu hizmet yılı olarak geçirdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, göreve gelir gelmez ilçenin önemli sorunlarını çözmek için adımlar attı. 9 ay gibi kısa bir sürede birçok önemli projeyi hayata geçiren Başkan Muzaffer Bıyık, Darıcalıların hayatını kolaylaştıracak çalışmalara imza attı.

KOCAELİ’NİN İLK MİLLET BAHÇESİ DARICA’DA AÇILDI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2019 yılını hizmet yılı olarak geçirdiklerini ifade ederek yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi ve şöyle konuştu: “Büyükşehir tarafından Askeri alanda oluşturulan Kocaeli’nin ilk Millet Bahçesi Darıca’da hizmete girdi. Vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gören Millet Bahçesi’nin ilk etabı açılırken ikinci etap için de çalışmalar devam ediyor. Kısa sürede Darıca ile Eskihisar bağlantısı da hayata geçirilecek. Büyükşehir Belediyemize Darıca’ya verdiği önem için teşekkür ediyorum.

DARICA’YA 1800 kişilik KAPALI SPOR SALONU

Darıca’mıza Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan dev spor salonunda çalışmalar sürüyor. 1800 kişilik seyirci kapasiteli olan ve yaklaşık 25 Milyon TL maliyeti bulunan spor salonunda Darıcalı gençler pek çok spor dalında spor yapabilme imkânı bulacak.

SIRASÖĞÜTLER MAHALLESİ KAPALI SPOR SALONU

Aynı şekilde Sırasöğütler Mahallemizde de kapalı spor salonu inşaatımız devam ediyor. Stadın oradaki kapalı spor salonunu sökerek Sırasöğütler mahallemize taşıdık ve güzel bir salon için çalışmalar sürüyor.

DARICA’YA 61 MİLYON TL ALTYAPI YATIRIMI

Büyükşehir Belediyesi ve İSU Müdürlüğümüz ile birlikte Darıca’nın altyapı sorununa çare üretmek için kısa, orta ve uzun vadeli planları yapıyoruz. Darıca’nın altyapı sorununa çare olması için 61 Milyon TL altyapı yatırımı yapılacak. Altyapı ihalesi tamamlandı ve kısa sürede çalışma başlayacak.

KAPALI PAZAR İNŞAATI KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Darıca merkezde yapımı devam eden Sabit Kapalı Pazar alanında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Müteahhit firma yetkilileriyle sürekli istişare halinde bulunarak inşaatını en kısa sürede bitirilmesi için çalışmaları yakından takip ediyoruz. Darıca sahile inen yolda meydana gelen bozulmalar sonrası asfalt seferberliği başlattık ve yolu yeniledik. Trafiğe kapalı olan yolun da yeniden trafiğe açılmasını sağladık.

OSMANGAZİ MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI HİZMETE GİRDİ

Milletvekillerimiz ve hükümetimizin desteği ile Darıca sağlık alanında bölgenin adeta merkez haline geliyor. Darıca Farabi Devlet Hastanesi artık Araştırma Hastanesi olarak hizmet veriyor. Bunun yanı sıra sağlık alanında özellikle aile hekimlikleri konusunda ciddi adımlar atılıyor. Osmangazi Mahallemizde yapılan sağlık ocağına doktor atamaları gerçekleşti ve Osmangazi mahallemizdeki sağlık ocağı sorunu çözülmüş oldu. İhtiyaç olan noktalara yeni sağlık ocağı için de çalışmalar sürüyor.

KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ’NE YENİ SAĞLIK OCAĞI İÇİN YER TAHSİSİ YAPTIK

Darıca’nın sağlık alanında ihtiyaçlarına cevap vermek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Kazım Karabekir Mahallesi’nde Sancaktepe mesire alanının olduğu alanda yeni sağlık ocağı için yer tahsisi yaptık. Kısa sürede sağlık ocağının başlaması için çalışacağız.

ASFALT YAMA VE YOL BAKIM EKİBİ OLUŞTURDUK

Göreve başlamadan önce Darıcalılara yollardaki çukurlarla ilgili söz vermiştik. En öncelikli konularımızdan biri bozuk yollar. Darıca’nın sokaklarında çukur kalmaması için yol bakım ve asfalt yama ekibi kurduk. Bu ekibin sayısını da çoğaltarak adeta seferberlik ilan ettik. İnşallah yapacağımız çalışmayla Darıca’da çukurlar tarih olacak.

İSTİHDAM MASASIYLA İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM BULUYORUZ

Darıca Belediyesi olarak bir diğer önceliğimiz de istihdam konusu oldu. Göreve başlar başlamaz ilk uygulamaya koyduğumuz projelerden biri de İstihdam Masası Projemiz oldu. Seçim beyannamemizde de yer alan ve Darıcalılara söz verdiğimiz İstihdam masası ile iş arayanlarla işverenleri buluşturuyoruz. Kısa sürede yüzlerce Darıcalıyı iş sahibi yaptık.

ÇÖP TOPLAMA ARAÇLARINI SATIN ALDIK

Darıca Belediyesi olarak çöp toplama konusunda radikal karar alarak çöp konusunu kendi bünyemizde çözdük. Bunun için çöp toplama araçları almak için imzaları attık ve araçlarımızı teslim aldık. Bu şekilde ciddi bir tasarrufa gitmiş olacağız. Aynı şekilde mevcut firmadan da konteynır yıkama ve süpürme gibi bazı araçları alarak tamamen kendi bünyemizde çöp toplama işini çözüyoruz. “Yüreğiniz kadar temiz bir Darıca” anlayışıyla hareket ederek belediyemizin tamamen öz kaynaklarıyla bu konuda gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.

ÇÖP TAKSİ UYGULAMASI BAŞLATTIK

Çöp konusunda ilçemize değer katacak bir diğer çalışma da Çöp Taksi uygulaması oldu. Çöp Taksi projesiyle çöpleri anında topluyoruz. Gezici çöp toplama aracımızla hızlı bir şekilde daha temiz bir Darıca için çalışıyoruz. 0543 933 0041 no’lu telefondan vatandaşlarımız belediyemize ulaşarak çöp taksi hizmetinden yararlanabilirler.

BALÇIK MEZARLIĞINDA MEZARLIK HİZMET BİNASI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Balçık Mezarlığı’na giden vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate alarak su sorununa çare olmak adına çalışma yaptık. Balçık mezarlığına gelen vatandaşlarımız için yeni mezarlık hizmet binası için de yer belirleyerek çalışmalara başladık ve kısa süre önce temelini hep birlikte attık. Vatandaşlarımızı son yolculuğuna uğurlarken yakınları ve akrabaları için bu sürecin zorluklarını en aza indirerek üzüntülerini paylaşacak ve acılarını hafifleteceğiz.

MEMLEKETE ÜCRETSİZ CENAZE NAKİL HİZMETİ VERİYORUZ

Vatandaşlarımıza doğumundan ölümüne kadar her alanda hizmet etmek belediye olarak görevimiz. Yeni mezarlık alanı ile ilgili çalışmalarımız sürerken cenaze nakil hizmetini de başlattık. Cenazesini memleketine götürmek isteyen vatandaşlarımıza araç tahsis ediyoruz.

SPORA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

Darıca Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek. Eğitim Spor Kulübü olarak yeni dönemde gençlerimize daha fazla hizmet etmek için çalışacağız. Yüzme havuzlarımızda kadınlara ve erkeklere yönelik hizmet veriyoruz. Spor aletleri de kurarak daha da geliştireceğiz. Karate ve atletizm takımı sporcularımızın yurtiçi ve yurtdışında aldığı başarılar bizleri mutlu ediyor. Diğer branşları da bünyemize katarak spora destek olmaya devam edeceğiz.

“SOKAK TEMZİLİK EKİBİ” İLE DAHA TEMİZ BİR DARICA

Darıca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde sokakların temizliği için özel bir ekip kurduk. Oluşturulan ekip “Daha temiz bir Darıca” anlayışıyla ana cadde ve sokak aralarının da baştan sona temizliğini yapıyor. Ayrıca başka bir ekibimiz de ibadethanelerin temizliğini ve tamir bakımını yapıyor. Camilerimizin yanı sıra Cemevi’nin de aynı şekilde temizliğini belediye olarak biz yapıyoruz.

BALYANOZ CAFE HİZMETE GİRDİ

Bayramoğlu’nda bulunan Balyanoz Koyu’nda yaşanan sosyal tesis eksikliğini gidermek için hemen adım attık ve Balyanoz Cafe’yi hizmete açtık. Eşsiz manzarası olan Balyanoz Koyu’nun doğal güzelliğini bozmamak için beton yapının kullanılmadığı sosyal tesis ile çok önemli bir eksikliği de gidermiş olduk. Ayrıca Balyanoz Koyu’nda tuvalet ve mescit ihtiyacına da çözüm ürettik ve hem bayanlar hem de erkekler için mescidi kullanıma açtık.

SAHİLDEKİ SOSYAL TESİSLERİ MODERN HALE GETİRİYORUZ

Darıca Sahilde bulunan Dudayev Cafe ve Teras Cafe’yi daha modern hala getirmek için yenileme ve büyütme çalışmalarına başladık. Yaz aylarına Darıca’ya daha yakışan modern tesislerle gireceğiz.

İSKOLİYE SANAT MERKEZİ AÇILDI

Darıca Belediyesi olarak ilçemizdeki en büyük eksiklerden biri olan kültür sanat alanında adım attık ve gençlere yönelik Tiyatro ve Müzik Okulu açtık. “Gelenekten Geleceğe” anlayışını benimsediğimiz İskoliye Sanat Akademisi’nde dersler de tarihi İskoliye Mektebi’nde düzenlenecek. Böylece daha öce restorasyonu yapılan İskoliye Mektebi geçmişte olduğu gibi bugün de eğitim alanında hizmet verecek.

GÖNÜL BULUŞMALARI İLE VATANDAŞIN AYAĞINA GİDİYORUZ

Cumhurbaşkanımızın bizden istemiş olduğu gönül belediyeciliğini Darıca’da hayata geçirmek için göreve geldiğimiz günden itibaren canla başla çalışıyoruz. Kapımız herkese açık, belediyeye gelen herkesle görüşüyoruz. Ama biz istedik ki mahallelere giderek vatandaşlarımızla birebir temas kuralım. Derdi olan, sıkıntısı olan bize her türlü isteğini anlatsın. Her ay farklı bir mahallede Gönül Buluşması programı ile halkımızla bir araya geleceğiz.

106 PARKTE YENİLEME ÇALIŞMAMIZ SÜRÜYOR

Darıca’da mahallelerimize yeni parklar kazandırmak için çalışmamız sürüyor. Çocuklarımızın aileleriyle güzel vakit geçirebileceği modern parklar inşa ediyoruz. 106 parkımızda bakım onarım, boyama ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bunun yanında ihtiyaç olan mahallelere de yeni parklar yapıyoruz. İlk etapta 2 adet yeni nesil parkın inşaatına başladık.”

2020 YILI DA HİZMET YILI OLACAK

Darıcalıların yeni yılını kutlayan Başkan Muzaffer Bıyık, 2020 yılının da hizmet yılı olması için canla başla çalışacaklarını belirterek “2019 yılını ilçemiz için en iyi şekilde değerlendirmek adına gece gündüz çalıştık. Birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Aynı şekilde 2020 yılında da hizmetlerin aksamadan devam etmesi için canla başla çalışacağız. Çalışmalarımız artarak devam edecek. Darıcalılara verdiğimiz sözleri yerine getirmek için 2020 yılını en iyi şekilde değerlendireceğiz” diye konuştu.

















