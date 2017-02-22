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23 Şubatta Gebzelilerle

Yazar Levent Altun'un Perşembe günü Gebzelilerle buluşuyor. Yazarın üçüncü kitabı olan 'Özlem'e Mektup' gerçek hayat hikayelerine de veriyor

23 Şubatta Gebzelilerle

22 Şubat 2017 Çarşamba 14:46

 ÖZLEM’E MEKTUP DARICALI OKURLARLA BULUŞUYOR 
Gazeteci - Yazar Levent Altun, üçüncü kitabı “Özlem’e Mektup’un ilk tanıtımını 11 Şubat tarihinde Gebze’de gerçekleştirmişti. Altun, 23 Şubat Perşembe akşamı ise saat 18.00 ile 19.00 arası Darıca Medya Evi’nde Darıcalı okurları için ikinci kez kitaplarını imzalayacak.
Özleme Mektup romanının ilgi görmesinden oldukça memnun olan Levent Altun, “İlk etkinliğe gelemeyen okuyucularımızın talebi üzerine Darıca Medya Evi’nde ikinci kez buluşacağız. Tüm okuyucularımızı bekliyorum” diye konuştu.

GERÇEK HAYAT HİKAYELERİ

Levent Altun, ‘Özlem’e Mektup’ adlı romanında yaşanmış hayat hikayelerine yer veriyor. Platonik bir aşk hikayesinin öne çıktığı romanda, insanların deliliğe varan davranış ve kişilik analizleri ile toplum yaşamının ve insan ilişkilerinin tezatlıkları ayrıntılı bir şekilde irdelenerek cesur ve akıcı bir anlatımla okuyucuya sunuluyor.
İnsanların yaşam mücadelesinde, aşkın ve umudun vazgeçilmezliğini en ön sıraya yerleştiren roman, gerçek yaşam öyküleriyle de ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamından kesitler sunmakta.


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