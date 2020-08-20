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30 Ağustos Zafer Parkı ve sosyal tesisi yenileniyor

Darıca'da sosyal tesislerde başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor. Darıca sahili ve Bayramoğlu’nda hayata geçirilen sosyal tesislerin ardından 30 Ağustos Zafer Parkı ve sosyal tesisinde de yenileme çalışması başlatıldı.

30 Ağustos Zafer Parkı ve sosyal tesisi yenileniyor

20 Ağustos 2020 Perşembe 18:10

Darıca Belediyesi, Abdi İpekçi, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak ve Sırasöğütler Mahallesi’nin ortasında bulunan 30 Ağustos Zafer Parkı ve içerisindeki sosyal tesiste yenileme çalışması başlattı. Mahallelerin ve bölgenin sosyal tesis eksiğini gidermesi amacıyla başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çevre düzenlemesi ve sosyal tesis içerisinde çalışmalar devam ederken kısa sürede bitirilmesi planlanıyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zaman zaman çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi alıyor. Darıca’da bütün mahallelere hizmet götürmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca sahilimizde ve Bayramoğlu’nda sosyal tesislerimizle sadece Darıcalılara değil bölge halkına da hizmet ediyoruz. Mahallelere de hizmet götürmek için çalışıyoruz. 30 Ağustos Zafer Parkı ve sosyal tesisi tamamlandığında o bölgede yaşayan vatandaşlarımız aileleriyle birlikte güzel vakit geçirecekleri bir mekana kavuşmuş olacak. Çevre düzenlemesi ve sosyal tesisimizle 30 Ağustos Zafer Parkı’mız vatandaşlarımızın yeni uğrak yeri olacak. Sosyal tesisimiz de hem görsel olarak hem de menüleriyle bölge halkına hitap edecek. Darıca’ya yakışır modern sosyal tesisler için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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