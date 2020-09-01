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300, 301, 306 ve 500 numaralı hatlarda güzergah değişikliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mevcut hatların güzergâhlarında gerekli güncellemeleri yapıyor. Bu kapsamda 300, 301, 306 ve 500 No’lu hatlarda güzergah değişikliği 1 Eylül 2020 (bugün) tarihi itibariyle başladı.

300, 301, 306 ve 500 numaralı hatlarda güzergah değişikliği

01 Eylül 2020 Salı 18:24

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların taleplerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Ulaşım Dairesi Başkanlığı, vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmeye alıyor. Değerlendirme sonucu mevcut hatların güzergâhlarında gerekli güncellemeleri yapıyor. Bu kapsamda 300 No’lu Dilovası-Umuttepe, 301 No’lu Hereke- Gebze, 306 No’lu Diliskelesi-Hastane ile 500 No’lu Hereke-Darıca hatlarında güzergah değişikliği yapıldı.

 

HATLARIN GÜZERGAHI DEĞİŞTİ

Yeni güzergah yapılandırmasıyla birlikte 300 No’lu Dilovası-Umuttepe hattı Dilovası yönüne gidiş güzergahında ve 500 No’lu Hereke-Darıca hattı Darıca yönüne gidiş güzergahında yeni açılan Yavuz Sultan Selim Caddesi’ni kullanmaya başladı. 301 No’lu Hereke- Gebze hattı Gebze gidiş yönünde 306 No’lu Diliskelesi-Hastane hattı da hastane gidiş-dönüş yönünde yine yeni açılan Yavuz Sultan Selim Caddesi’ni kullanmaya başladı.

 

1 EYLÜL (BUGÜN) BAŞLADI

300, 301, 306 ve 500 No’lu hatlarda gerçekleştirilen güzergâh düzenlemeleri 1 Eylül 2020 Salı(bugün) günü itibariyle hayata geçirildi. Sefer saatleri ve güzergah bilgilerine e-komobil üzerinden veya 153 Çağrı Merkezi’nden ulaşabilirsiniz.

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