300, 301, 306 ve 500 numaralı hatlarda güzergah değişikliği

HATLARIN GÜZERGAHI DEĞİŞTİ
Yeni güzergah yapılandırmasıyla birlikte 300 No’lu Dilovası-Umuttepe hattı Dilovası yönüne gidiş güzergahında ve 500 No’lu Hereke-Darıca hattı Darıca yönüne gidiş güzergahında yeni açılan Yavuz Sultan Selim Caddesi’ni kullanmaya başladı. 301 No’lu Hereke- Gebze hattı Gebze gidiş yönünde 306 No’lu Diliskelesi-Hastane hattı da hastane gidiş-dönüş yönünde yine yeni açılan Yavuz Sultan Selim Caddesi’ni kullanmaya başladı.
1 EYLÜL (BUGÜN) BAŞLADI
300, 301, 306 ve 500 No’lu hatlarda gerçekleştirilen güzergâh düzenlemeleri 1 Eylül 2020 Salı(bugün) günü itibariyle hayata geçirildi. Sefer saatleri ve güzergah bilgilerine e-komobil üzerinden veya 153 Çağrı Merkezi’nden ulaşabilirsiniz.