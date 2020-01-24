banner462
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

7 bin 500 kişiye eğitim

Çayırova'da "Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimiz” sloganı ile bilgi evleri, çocuk kulüpleri ve gençlik merkezinde 7’den 70’e eğitim veriliyor.

7 bin 500 kişiye eğitim

24 Ocak 2020 Cuma 14:11

1617 ÖĞRENCİYE DERS DESTEĞİ

İlkokul ikinci sınıf ile ortaokul 8. sınıf arasında eğitim gören 2482 öğrenciye temel derslerde kurs veren Çayırova Belediyesi, robotik kodlama, resim, gitar, bağlama, halkoyunları, drama gibi kişisel yetenek ve becerileri geliştirecek bilim-sanat branşlarında ise 1617 öğrenci eğitim veriyor.

 

SPOR OKULLARINDA 820 ÖĞRENCİ

İlçeyi sporda da marka şehir yapacak çalışmalara devam eden belediye, spora ve sporcuya da büyük önem veriyor. Belediye bünyesindeki spor okulunda açılan jimnastik, futbol, karate basketbol, voleybol, kick boks gibi branşlarına 820 sporcu katılıyor.

 

1512 VELİYE EĞİTİM

Çayırova Belediyesi yetişkinlere yönelik meslek edindirme ve sanat kursları düzenliyor. Semt konaklarında devam eden bilgisayar, iğne oyası, İngilizce, okuma-yazma, Kur’an-ı Kerim, Osmanlıca, Tel kırma, Bağlama, el sanatları, Plates, Açıköğretim kursu, mutfak atölye, Tiyatro, Koro, Arapça ve yüzme kurslarına 1512 yetişkin katılıyor.

 

ÇOÇUKLAR GELECEĞE HAZIRLANIYOR

9 Mahalle’de 7 merkezde tam ve yarım gün olarak eğitim veren çocuk kulüplerinde  789 çocuk geleceğe hazırlanıyor.

 

ÜNİVERSİTEYE HAZIRIK KURSU

Çayırova Belediyesi Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavlarına hazırlık kursu düzenleniyor. Lise son sınıfta okuyan ve daha önce mezun olanlarla birlikte toplam 300 kişi gençlik merkezinde tecrübeli eğitimcilerin nezaretinde üniversite sınavlarına hazırlanıyor.

 

7 BİN 500 KİŞİYE EĞİTİM

Eğitim için tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediyesi 2482  branş dersi, 820  spor, 300 üniversiteye hazırlık, 1617 bilim sanat, 1512 yetişkin ve 789 çocuk olmak üzere toplam 7520 kişiye eğitim veriyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bıyık: ‘Biz büyük bir aileyiz’ Bıyık: ‘Biz büyük bir aileyiz’
Sorunlara Whatsapp'lı çözüm Sorunlara Whatsapp'lı çözüm
Dilovası'nda değişim hamlesi Dilovası'nda değişim hamlesi
Öğrencilere karne hediyesi Öğrencilere karne hediyesi
Çiftçi, “En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır” Çiftçi, “En büyük yatırım eğitime yapılan...
Darıca'da karne şenliği Darıca'da karne şenliği
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Bıyık: ‘Biz büyük bir aileyiz’
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her akşam farklı mahallede gerçekleştirdiği ev ziyaretlerine...

Haberi Oku