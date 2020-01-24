7 bin 500 kişiye eğitim

Çayırova'da "Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimiz” sloganı ile bilgi evleri, çocuk kulüpleri ve gençlik merkezinde 7’den 70’e eğitim veriliyor.

1617 ÖĞRENCİYE DERS DESTEĞİ

İlkokul ikinci sınıf ile ortaokul 8. sınıf arasında eğitim gören 2482 öğrenciye temel derslerde kurs veren Çayırova Belediyesi, robotik kodlama, resim, gitar, bağlama, halkoyunları, drama gibi kişisel yetenek ve becerileri geliştirecek bilim-sanat branşlarında ise 1617 öğrenci eğitim veriyor.

SPOR OKULLARINDA 820 ÖĞRENCİ

İlçeyi sporda da marka şehir yapacak çalışmalara devam eden belediye, spora ve sporcuya da büyük önem veriyor. Belediye bünyesindeki spor okulunda açılan jimnastik, futbol, karate basketbol, voleybol, kick boks gibi branşlarına 820 sporcu katılıyor.

1512 VELİYE EĞİTİM

Çayırova Belediyesi yetişkinlere yönelik meslek edindirme ve sanat kursları düzenliyor. Semt konaklarında devam eden bilgisayar, iğne oyası, İngilizce, okuma-yazma, Kur’an-ı Kerim, Osmanlıca, Tel kırma, Bağlama, el sanatları, Plates, Açıköğretim kursu, mutfak atölye, Tiyatro, Koro, Arapça ve yüzme kurslarına 1512 yetişkin katılıyor.

ÇOÇUKLAR GELECEĞE HAZIRLANIYOR

9 Mahalle’de 7 merkezde tam ve yarım gün olarak eğitim veren çocuk kulüplerinde 789 çocuk geleceğe hazırlanıyor.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRIK KURSU

Çayırova Belediyesi Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavlarına hazırlık kursu düzenleniyor. Lise son sınıfta okuyan ve daha önce mezun olanlarla birlikte toplam 300 kişi gençlik merkezinde tecrübeli eğitimcilerin nezaretinde üniversite sınavlarına hazırlanıyor.

7 BİN 500 KİŞİYE EĞİTİM

Eğitim için tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediyesi 2482 branş dersi, 820 spor, 300 üniversiteye hazırlık, 1617 bilim sanat, 1512 yetişkin ve 789 çocuk olmak üzere toplam 7520 kişiye eğitim veriyor.

