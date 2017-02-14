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70'lik Hakime Teyze İş Arıyor

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdağan 'ın istihdam ve işsize iş seferberliğiyle ilgili Kocaeli İşkur müdürlüğü öneml çalışmalar yaparken organize sanayi bölgeleri ve sanayicilerden herhangi bir ses çıkmaması tepkilere neden oluyor.

70'lik Hakime Teyze İş Arıyor

14 Şubat 2017 Salı 11:02




Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdağan 'ın istihdam ve işsize iş seferberliğiyle ilgili Kocaeli İşkur müdürlüğü öneml çalışmalar yaparken organize sanayi bölgeleri ve sanayicilerden herhangi bir ses çıkmaması tepkilere neden oluyor. Sadece Gebze Bölgesinde 50 bin işsiz bulunmakta.

Cumhurbaşkanının istihdam ve işsize iş seferberliğine www.gebzegazetesi.com ve www.kocaeligebzetv.com olarak yayınlarımızla destek oluyoruz. 70 yaşındaki Hakime Emüce adlı iş arayan teyzeyi bularak konuşturduk facebook sayfamızda yaptığımız canlı yayında önemli şeyler söyledi.

Hakime Emüce adlı teyzenin yaptığı konuşmayı https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/1056905114421185/ linkten izleyebilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler
Organize SanayiçalışmaGebze
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