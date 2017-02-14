70'lik Hakime Teyze İş Arıyor

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdağan 'ın istihdam ve işsize iş seferberliğiyle ilgili Kocaeli İşkur müdürlüğü öneml çalışmalar yaparken organize sanayi bölgeleri ve sanayicilerden herhangi bir ses çıkmaması tepkilere neden oluyor.