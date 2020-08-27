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86 yaşındaki Sati nine AK Parti’ye üye oldu!

Darıca’da yaşayan 86 yaşındaki Sati nine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisinden dolayı AK Parti’ye üye oldu.

86 yaşındaki Sati nine AK Parti'ye üye oldu!

27 Ağustos 2020 Perşembe 10:46

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığınca yılsonuna kadar 35 bin yeni üye yapılması amacıyla kampanya başlatıldı. Bu kapsamda AK Parti Darıca İlçe Teşkilatının yürütmüş olduğu çalımalar neticesinde Darıca’da yaşayan 86 yaşındaki Sati nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan büyük sevgisinden dolayı AK Parti’ye üye oldu. Darıca’da çocukları ile yaşayan Sati nineye üyelik belgesini AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay teslim etti. Acay yaptığı açıklamada,” 16 AK Parti sevdalısı olan gönüldaşımız Sati annemizi partimize üye kaydını yaptık. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Durmak yok. Yola devam” dedi.
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