İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Adliyenin Yanı Başında Silahla Vuruldu

- Kafede başlayan tartışma sokağa taşarak kanlı bitti

Adliyenin Yanı Başında Silahla Vuruldu

16 Haziran 2023 Cuma 11:48

İzmit ilçesinde adliye yakınında bulunan bir kafe içerisinde iki kişi arasında çıkan tartışmada kan aktı. Sokağa taşan olayda 1 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.  
  Olay, Körfez Mahallesi Berk Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. ve M.A. isimli iki kişi sokak üzerindeki AVM’de bulunan kafede bir araya geldi. Şahıslar arasında kafede başlayan tartışma sokağa taştı. H.A., yanında bulunan tabancasıyla M.A.’ya iki el ateş etti. M.A. yere yığılırken H.A. ise olay yerinden uzaklaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli H.A. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.  
  Konu ile alakalı inceleme başlatıldı. 
                                   


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Zabıta Ekipleri Plajlarda Görev Başında Zabıta Ekipleri Plajlarda Görev Başında
Başkan Bıyık’tan Milletvekillerine Hayırlı Olsun Ziyareti Başkan Bıyık’tan Milletvekillerine Hayırlı...
Çayırova’nın Yeni Mezarlığı Defne Hazır Çayırova’nın Yeni Mezarlığı Defne Hazır
Gençler Kitap Kahvelerde Yks’ye Hazırlanıyor Gençler Kitap Kahvelerde Yks’ye Hazırlanıyor
Çayırova’nın Yeni Mezarlığı Defne Hazır Çayırova’nın Yeni Mezarlığı Defne Hazır
Çak-Ti̇m Ekibi Eğitimlere Devam Ediyor Çak-Ti̇m Ekibi Eğitimlere Devam Ediyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner377

Zabıta Ekipleri Plajlarda Görev Başında
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri mavi bayraklı plajlarda dilencilik, seyyar satıcılık yapanlara...

Haberi Oku