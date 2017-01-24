Afrika'dan Konuk!

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e konuk olan UCLG-MEWA üyesi Fildişi Sahili Belediye Başkanı Diana Nasseneba Toure ve Fas Belediye Başkanı Mohamed Sefıanı Gebze’ye hayran kaldı.

MEVKİDAŞLARINA GEBZE’Yİ TANITTI



Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) üyesi Fildişi Sahili Belediye Başkanı Diana Nasseneba Toure ve Fas Belediye Başkanı Mohamed Sefıanı Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e konuk oldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, konuk başkanlara Gebze hakkına bilgi verdi. Gebze Belediye Başkanı Adnan

Köşker, konuk başkanlara belediye hizmetlerinin anlatıldığı bir sunum gerçekleştirdi.





GEBZE’YE HAYRAN KALDILAR



Sunumun ardından Gebze’nin tarihi ve doğal güzelliklerini gezen konuk başkanlara Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, belediye başkan yardımcıları Nilay Ayran ve Sadık Albayrak eşlik etti. İlk olarak Çoban Mustafa Paşa Cami ve Külliyesi’ni ziyaret eden konuk başkanlar, yapının tarihi hakkında bilgi aldı. Kent meydanı inceleme gezisinin ardından konuk başkanlardan oluşan heyet Eskihisar Kalesi ve Osman Hamdi Bey Müze Evi’ni ziyaret etti. Gebze’ye duydukları hayranlığı dile getiren konuk başkanlar misafirperverliğinden ötürü Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve ekibine teşekkür etti.

Konuk başkanlar ayrıca misafirperverliğinden ötürü Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve ekibine teşekkür etti.