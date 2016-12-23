Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda Gebzeli ailelere hizmet vermek üzere kurulan Aile Danışmanlığı Merkezi’nde çalışmalar, ‘Mutlu Aile Güzel Gelecek’ seminerleriyle start aldı. Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilecek ‘Mutlu Aile Güzel Gelecek’ seminerlerinin ilki İstasyon Bilim Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Aile Danışmanlığı Merkezi uzmanlarından Aile Danışmanı Zeynep Gökçen Adıgüzel tarafından, ‘Anne Baba Olmak’ konulu eğitim sunumu gerçekleştirildi.
HER HAFTA VE ÜCRETSİZ
Seminerde ‘anne-baba olmak, çalışan ebeveyn olmak, aile iletişimi, çocuklarla sağlıklı iletişim’ gibi konular ele alındı. Mutlu Aile Güzel Gelecek konulu seminerler ocak ayından itibaren her hafta düzenli olarak İstasyon ve Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi, Güzel Gelecek Akademisi ve GESMEK çatısı altında gerçekleştirilecek. Sağlıklı bir toplumun temelinin, sağlıklı bir aileden geçtiğini vurgulayan Aile Danışmanlığı Merkezi uzmanları, Gebzeli ebeveynleri ücretsiz seminerlere katılmaya davet etti.
Aile Danışmanlığı Merkezi Gebzeli Ailelere Kapılarını Açtı!
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda kuruluna Aile Danışmanlığı Merkezi kapılarını, Gebzeli ailelere yönelik ‘Mutlu Aile Güzel Gelecek’ seminerleriyle açtı.