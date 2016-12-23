Aile Danışmanlığı Merkezi Gebzeli Ailelere Kapılarını Açtı!

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda Gebzeli ailelere hizmet vermek üzere kurulan Aile Danışmanlığı Merkezi’nde çalışmalar, ‘Mutlu Aile Güzel Gelecek’ seminerleriyle start aldı. Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilecek ‘Mutlu Aile Güzel Gelecek’ seminerlerinin ilki İstasyon Bilim Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Aile Danışmanlığı Merkezi uzmanlarından Aile Danışmanı Zeynep Gökçen Adıgüzel tarafından, ‘Anne Baba Olmak’ konulu eğitim sunumu gerçekleştirildi.





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