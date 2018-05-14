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AK Darıca Muhtarları Dinledi

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe yönetimiyle birlikte Darıca’da bulunan 14 mahalle muhtarını ziyaret ederek hem seçim süreciyle ilgili fikir alışverişinde bulundu hem de mahallelerin sorunları hakkında bilgiler aldı.

AK Darıca Muhtarları Dinledi

14 Mayıs 2018 Pazartesi 17:14

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe yönetimiyle birlikte Darıca’da bulunan 14 mahalle muhtarını ziyaret ederek hem seçim süreciyle ilgili fikir alışverişinde bulundu hem de mahallelerin sorunları hakkında bilgiler aldı.

 

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, 24 Haziran seçimlerine oldukça yoğun bir tempoda hazırlanıyor. Ekibiyle birlikte programdan programa koşan AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’da bulunan 14 mahalle muhtarını da tek tek ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

 

MUHTARLAR ÖNEMLİ GÖREVLER YAPIYOR

 

Mahalle ziyaretlerinde muhtarları da ihmal etmeyen ve tek tek Darıca’daki bütün muhtarları ziyaret eden İlçe Başkanı Bıyık, mahallelerin sorunları hakkında da muhtarları dinledi. AK Parti hükümetiyle birlikte muhtarların öneminin arttığına ve muhtarların haklarının verildiğine dikkat çeken Bıyık, “Muhtarlar mahallelerin devletle arasındaki köprüdür. Muhtarlarımızın talepleri bizim için önemli. Mahallelerin ne gibi sorunları olduğunu, vatandaşların ne gibi sıkıntıları olduğunu en iyi muhtarlar biliyor” diyerek muhtarların çok önemli görevler üstlendiğini dile getirdi. 

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