AK Parti Darıca İlçe Başkanı Av.Ufuk Acay Darıca Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti

Düzenlenen toplantıda konuşan Acay,“AK Partimiz kurulduğu günden bu güne ülkemizin refahı, huzuru için, kalkınması için, birliği, beraberliği için kararlılıkla, azimle çok ciddi çalışmalar yürütmüştür. Partimizin temel değerlerinden olan adalet, özgürlük, demokrasi, milli birlik ruhu ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına bir dinamo olmuştur. AK Partimiz kurulduğu günden bugüne özellikle yatırım ve kalkınma hamleleriyle, yerelde gönül belediyeciliğiyle, yapmış olduğu çalışmalarla Türkiye’de siyasetin değişimine ve dönüşümüne de ciddi katkılar sunmuştur. Toplumun her kesimine farklılıkları ayrılık olarak değil, bir zenginlik olarak görmüş, bu bağlamda ülkemizdeki her yerindeki vatandaşlarımızla gönül köprüleri kurmuştur ve ülkemizin her tarafındaki yurttaşlarla huzur içerisinde bir süreç yürütmüştür” dedi.





“BÜYÜK OLUŞUMUN İÇERİSİNDE UZUN YILLAR SİYASET YAPIYORUM”

Büyük siyasi oluşumun içinde uzun yıllardır siyaset yaptığını ifade eden Başkan Acay,” 2011 yılından bu güne kadar ben Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık’ın ilçe başkanı olduğu dönemde onunla beraber ilçe yönetim kurulu üyeliği görevi ile başlamış, Ar-Ge birim başkanlığı, seçim işleri birim başkanlığı, siyasi hukuk işler bakanlığı yapmış, 3 seçimde seçim koordinasyon merkezi başkanlığı yapmış, partimizin YSK’daki görevini üstlenmiş, uzun yıllar bu görevi yapmış, il başkanlığımızın seçim koordinasyon merkezlerinde eğitimci olarak görev almış bir kardeşinizim. Belediye başkanımızın görevi bırakmasıyla birlikte ilçe başkanlığı görevine geldik. 2019’da sizlerle birlikte, sizlerin özverili çalışmalarıyla birlikte belediye başkanımızı Darıca’ya ak kadrolara teslim ettik. Geçtiğimiz seçimlerde yine cumhurbaşkanımızı seçtirdik” ifadelerine yer verdi.





“BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI OLMAK İÇİN İSTİFA ETMİŞ BULUNUYORUM”

İl başkanlığına istifa dilekçesini sunduğunu söyleyen Acay,” Sizlerle bugün vedalaşmak için buradayız. Her bir kardeşim, her bir teşkilat mensubumuza, bu süreç içerisinde bizimle yol yürüyen, bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu büyük siyasi hareketin parçası olmaktan her zaman gurur ve onur duyduk. Genel merkezimizin belirlemiş olduğu takvim doğrultusunda önümüzdeki mahalli idareler seçimlerinde görev almak, belediye başkanı aday adayı olmak için istifa etmiş bulunuyorum. Bu yolculuğumuz boyunca Darıca’da girmediğimiz ev, sıkmadığımız el, dokunmadığımız insan mutluluğunu paylaşmadığımız, acısını yüreğimizde hissetmediğimiz kimse kalmadı. Darıca’daki bütün sivil toplum kuruluşlarına dokunduk, hepsini ziyaret ettik. Ben bize bugüne kadar destek veren, daha güzel bir Darıca için bizleri destekleyen sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza ve kanaat önderlerimize teşekkür ediyorum. Bizleri bu görevlere layık gören genel başkanınıza, il başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.





“ALLAH AK PARTİ TEŞKİLATLARIMIZIN YARDIMCISI OLSUN”

“AK Parti Darıca teşkilatları kurulduğu günden bugüne kadar birliğini beraberliğini çok iyi muhafaza etmiştir” diyen Acay,” Darıca teşkilatlarına da hizmet veren büyüklerime teşekkür ediyorum. Muzaffer Bıyık kardeşimize de bir teşekkürü borç biliyorum. Allah AK Parti teşkilatlarının yar ve yardımcısı olsun. Bugüne kadar bu misyonla yapmış olduğumuz çalışmaları bundan sonra da aynı azimle, aynı kararlılıkla aynı arzuyla aynı heyecanla taşıyacağımı bilmenizi istiyorum” dedi.

Düzenlenen basın toplantısı sonrasında Acay’a bugüne kadar gerçekleştirdiği hizmetlerinden dolayı teşkilat mensupları tarafından çiçek takdim edildi.

Ufuk Acay’ın istifasının ardından genel merkez atamasına kadar yerine vekâletten Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Mevlüt Kocagöz ilçe başkanı olarak görev yapacak.