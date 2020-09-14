AK Parti Darıca’da Ufuk Acay güven tazeledi!

AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı’nın 5. Olağan Kongresi bugün Sancaktepe Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kongereye, AK Parti Kocaeli İl Koordinatörü Rize Eski Milletvekili Hikmet Ayar, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Cemil Yaman, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Darıca Belediyesi eski başkanı Şükrü Karabacak, il ve ilçe yöneticileri, delegeler ile partililer katılım sağladı.

ACAY,”HAYIRLARA VESİLE OLSUN”

Kongrede ilk olarak divan seçimi gerçekleşti. Divan başkanı Halit Çokan, Mustafa Yıldıztekin, Murat Yılmaz, Selma Güvenç ve Mehmet Akın seçildi. Divan seçiminin ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay yaptı. Acay yaptığı konuşmada,”AK Parti’de kongreler birliğin, kardeşliğin sembolüdür. Hayır yarışı ve bayrak yarışıdır AK Parti’de kongreler. Kongrelerimizi hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti farklı bir siyasi harekettir. Gönül almayı oy almaktan kıymetli görüyoruz. Sandıkta oy vermekten bu milletin hayır duasını almak istiyoruz.27 Aralık 2018 tarihi ile ilçe başkanı olmuştuk. O tarihten bugüne kadar girmedik ev bırakmadık. Yerel seçimlerde belediye başkan adayımızla birlikte belediyeyi yine partimize kazandırdık. Pandemi sürecinde belediye ile birlikte zorda kalan hemşerilerimizin yanında olduk. Güzel bir süreç geçireceğiz. Darıca teşkilatlarını 2023 seçimlerine hazır hale getireceğiz. Bizlerden desteklerini esirmeyen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BIYIK,“DÜĞÜN EDASINDA KONGE YAŞIYORUZ”

İlçe Başkanı Ufuk Acay’ın ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ta selamlama konuşması yaptı. Bıyık,“AK Parti sloganları her zaman karşılığını vermiştir. Darıca ve Kocaeli teşkilatları her daim birliğin adresi olmaya devam ediyor. Düğün edasında kongre yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde 2023 hedefine doğru yol alacağız. 9 yıl ilçe başkanlığı yapmış ve 9 seçim zaferi yalamış biri olarak ak kadrolarla birlikte güzel işler yapacağız. 31 Mart yerel seçimlerinde ne söz verdiysek bunu yapacak iradeye sahibiz” dedi.

BÜYÜKAKIN,“DARICA’DA CİDDİ ALT YAPI ÇALIŞMALARI YAPILIYOR”

Muzaffer Bıyık’ın ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Darıca’ya ne yaparsanız yakışıyor. Millet Bahçemizin 250 dönümü tamamlandı. Darıca’da ciddi altyapı çalışması yapılıyor. 10 tane mahalleyi ilgilendiren bir çalışma yapıyoruz. Metro çalışmamız hızla ilerliyor. 11 istasyon 10 istasyonun çalışma devam ediyor. 2023 yılında bu hizmetten yararlanacak. Türkiye eskiden atılan temeller ama bitmeyen projeler ülkesi idi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ise inanılmaz işler başarıldı. Bu hizmetlerin yapılmasındaki en büyük destek teşkilatlardan geldi”dedi.

ŞEKER,”ÇOK UYUMLU HİZMETLER YAPILDI”

Tahir Büyükakın’dan sonra konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, “İlçe başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum. Çok uyumlu ve verimli hizmetler yapıldı. Kongrelerde kan değişimine ihtiyaç var. Kongrelerde de bunu yapıyoruz. 2023 hedefimizi gerçekleştirecek olan kadro bu kadrolar olacak. Önümüzde Türkiye’nin değişen kaderini sağlayacak olan kadrolar bu kongrelerde seçilecek. Türkiye’nin AK Parti öncesi uçurumun kenarında idi” sözlerine yer verdi.

ELLİBEŞ,”EN YAKIN HEDEFİMİZ 2023”

Şeker’in ardından AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş yaptığı açıklamada, “AK Parti’yi milletimizi ta kendisi kurdu. Kurulduğu ilk günde beri milletle olan gönül köprüsünü hiç koparmadı. Milletin her sorununu üstlendi. Yürüdüğümüz bu yolda teşkilatların emeği var. Kocaeli teşkilatları örnek teşkilat yapısına sahiptir. Darıca teşkilatları da her zaman görevini yapmış teşkilatlardır. Yorulmak, küsmek yok. En yakın hedefimiz 2023. bu hedeflerimizden kesmek isteyenler var. Bunların karşısında boyun mu eğeceğiz? Liderimizin yanında kol kola gönül gönüle yürümeye devam edeceğiz. Böyle bir lider ve böyle bir partinin çatısı altında siyaset yapmak herkese nasip olmaz. Teşkilatlarda görev alan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İŞTE AK PARTİ DARICA İLÇE BAŞKANI UFUK ACAY’IN LİSTESİ;

Ufuk Acay, Mevlüt Kocagöz, Sinan Ağyar, Köksal Şakar, Hızır Bilgin, Samet Bilgen, Kerime Aslan, Nihat Duman, Veysel Özgür, Sadık Öztürk, Muhammet Çetinkaya, Ayşe Yılmaz Çelik, Ufuk Subaşı, Serdar Şengül, Metehan Taştepe, Mücahit Fırtına, Eyüpcan Baylan, Neşe Coşkun, Halim Ceyran, Kazım Güngör, Kemal Kaval, Ali Güler, Fatma Binali, Eyüp Dağcı, Adem Taşçı, Coşkun Purut, Nurden Biber, Birsen Şahin, Rüstem Kırkgül, Fatih Gürsoy