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Akaryakıt istasyonu görevlisi yaralandı

Başiskele'de bir otomobilin akaryakıt istasyonuna girerek yakıt tankına çarpması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Akaryakıt istasyonu görevlisi yaralandı

28 Ağustos 2020 Cuma 10:10

Sürücüsünün henüz belirlenemediği 06 BD 644 plakalı otomobil, D-130 kara yolu Seymen Mahallesi mevkisinde, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girerek yakıt tankına çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü ile o sırada bir araca yakıt dolduran pompa görevlisi C.Ç. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Akaryakıt tankında hasar oluşurken, istasyonun bir kısmı kullanıma kapatıldı.Bu arada, kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızla istasyona girişi, yakıt tankına çarpıp parçalaması ve çevredekilerin yaralıların yardımına gelmesi yer alıyor. 

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