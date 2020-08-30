Alt geçide Ormanya temalı estetik dokunuş

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, Kartepe Uzuntarla’da bulunan Doğal Yaşam Parkı Ormanya’ya ulaşımda kullanılan alt geçidin her iki cephesinde resim uygulama çalışması gerçekleştiriyor. Profesyonel ressamlar tarafından çizilen resim uygulamasında, konu olarak Ormanya temaları kullanılıyor.

ORMANYA TEMALI DUVAR RESİMLERİ ÇİZİLİYOR

Bugüne kadar şehrin birçok noktasını estetik acıdan zenginleştirmek için resim uygulama çalışması gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ormanya yolu üzerinde bu çalışmayı gerçekleştiriyor. Parkın girişine yakın ve D-100 Karayolu altında bulunan alt geçidin bir cephesine parkta bulunan mekanlar, diğer cephesine ise yine Ormanya’da bulunan hayvanların resim figürleri çiziliyor. Mekan çizimlerini bitirmek üzere olan ressamlar, hayvan figürlerini çizerek çalışmayı tamamlayacak.

BÖLGESEL RESİM UYGULAMALARI ESTETİK ZENGİNLİK KATIYOR

Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, Kocaeli’nin birçok noktasında resim uygulaması yapılan bölgenin tarihi, kültürü ve sosyal hayatına etki eden konuları ele alıyor. Birçok bölgede tarihi ve kültürel objeleri resim çalışmasına konu edilirken Ormanya’nın giriş kısmına yakın olan bu alt geçitte ise Ormanya’daki objeler ele alınıyor. Doğal yaşam parkına ulaşımda kullanılan alt geçitten geçerken resim uygulama çalışmasını gören vatandaşlar, resim çalışmasının çok hoş ve alt geçide güzel bir estetik kattığını ifade ediyorlar.

PROFESYONEL RESSAMLAR

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Güzel Şehrim Kocaeli Projesi” kapsamında il genelindeki meydan, bulvar, köprü ve caddelerin duvar zeminlerine resim uygulama çalışmaları yapılıyor. Profesyonel ressamlar tarafından çizilen resim uygulamalarıyla şehrin dikkat çekici önemli alanları estetik açıdan zenginleştiriliyor.