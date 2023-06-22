İHA
Altay’da Naderi’nin Durumu Belirsiz
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’da İranlı oyuncu Mohammad Naderi’nin durumu belirsizliği koruyor. 27 yaşındaki sol bekin, geçtiğimiz günlerde yeni sezon hazırlıkları yaptığı esnada paylaştığı görüntülerde Boluspor formasını giymesi kafaları karıştırırken, Spor Toto 1. Lig’e çıkan Kocaelispor’un da Naderi’nin durumunu İzmir temsilcisine sorduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı takımın transfer yasağı olduğu için Altay cephesinin elindeki oyuncuların başka takımlara gitmesine sıcak bakmadığı da biliniyor.
İHA