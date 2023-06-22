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Altay’da Naderi’nin Durumu Belirsiz

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’da İranlı oyuncu Mohammad Naderi’nin durumu belirsizliği koruyor. 27 yaşındaki sol bekin, geçtiğimiz günlerde yeni sezon hazırlıkları yaptığı esnada paylaştığı görüntülerde Boluspor formasını giymesi kafaları karıştırırken, Spor Toto 1. Lig’e çıkan Kocaelispor’un da Naderi’nin durumunu İzmir temsilcisine sorduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı takımın transfer yasağı olduğu için Altay cephesinin elindeki oyuncuların başka takımlara gitmesine sıcak bakmadığı da biliniyor.

Altay'da Naderi'nin Durumu Belirsiz

22 Haziran 2023 Perşembe 18:52

 
  Naderi’nin Altay performansı 
  2021-2022 sezonunda Altay’a transfer olan Mohammad Naderi, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı toplam 56 maçta 3 gol, 1 asist yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, bu dönemde ilk kez İran Milli Takımı'nda oynama heyecanı da yaşadı. 


İHA
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