Ankara’da Dilovası Rüzgârı

VARANK: " KÖMÜRCÜLER TAŞINACAK"

Dilovası'na daha çok hizmet alabilmek için geldiği günden buyana Ankara' yı su yoluna çeviren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, geçtiğimiz hafta yine Ankara'da bir takım ziyaretlerde bulundu. Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile birlikte ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ziyaret edildi. Ziyarette Başkan Şayir, Kömürcüler OSB'nin taşınma süreci ve Kömürcüler OSB' de yapılan toplantı ile ilgili Bakan Yardımcısı Varank'ı bilgilendirdi. Kömürcüler OSB'nin kesinlikle kaldırılacağını ifade eden Bakan Yardımcısı Fatma Varank; " Bakanımız Murat Kurum'un talimatları ile Kömürcüler OSB kaldırılacağını duyurduk. Bizler Hükümet ve Bakanlık olarak Kömürcüler OSB'nin Dilovası'dan kaldırma kararını aldık. Bununla ilgili Kocaeli Valiliği, büyükşehir Belediyesi ve yerel belediye olarak sizlere yol çalışma haritasını ilettik. Çalışmalara başladığınızı biliyoruz. Bu kararlı duruşla Kömürcüler OSB Dilovası' ndan taşınacak" ifadelerini kullandı. Başkan Şayir ve Milletvekili Cemil Yaman' nın Bakanlık olarak Dilovası’na daha çok sahip çıkılması sözlerine karşılık, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Dilovası'nı önemsediklerini ve bakanlık olarak büyük bir projede destek olacaklarını dile getirdi.

DİLOVASI'NIN ULAŞIM SORUNLARI ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA İLETİLDİ

Daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Bakan Yardımcısı Selim Dursun ile görüşen Milletvekili Cemil Yaman ve Başkan Hamza Şayir, Diliskelesi Tren istasyonu seferleri, Diliskelesi ne alternatif giriş güzergâhı ve Dilovası içinden geçen D100 Karayolu'ndan ışıklandırılması talebinde bulunuldu. Konuyla ilgili gerekli birimlere talimat veren Bakan Yardımcısı Selim Dursun; "Diliskelesi Tren istasyonun tekrar faaliyete geçmesi için gerekli talimatları verdiklerini, Belediye olarak işin takipçisi olmalarını" dile getirdi. Diliskelesi’ne alternatif girişi bakanlık olarak yatırım planlarına alacaklarını dile getiren Bakan Yardımcısı Selim Dursun;" üzerinde ciddi çalışılması gereken bir proje. Arkadaşlarıma gerekli talimatı vereceğim. Bununla ilgili çalışmalara başlansın. Yapılacak olan çalışma kapsamlı ve yerinde olmalı. Bununla ilgili süreç olabilir. Ama inşallah Diliskelesi Mahallemizin bu sorunu bu dönem çözüme kavuşturulacaktır" dedi. D100 karayolu aydınlatmaları ile ilgili fizibilite çalışması başlatılması talimatları verildi.

ŞAYİR, ANKARA TEMASLARIMIZ VERİMLİ GEÇTİ

Ankara ziyareti dönüşü açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; " Seçim öncesi üçlü olsun güçlü olsun" cümlesini çok kullanıyorduk. Güçlü iktidarın Dilovası'na hizmet edeceğini vurguluyorduk. Ankara ziyaretimizde gördük ki, bu söylemimiz tam yerinde bir cümleymiş. Belediye bütçesi ile yapamayacağımız birçok büyük proje bakanlıklarımız sayesinde Dilovamıza yapılacak. Sözlerini aldık. Yazılı olarak müracaatlarımızı yaptık. Onaylar gelir gelmez halkımıza duyurularımızı yapacağız" dedi.