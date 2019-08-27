Anneler işe çocuklar kulübe

Kayıtları devam eden ve büyük ilgi gören Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüplerinde çalışan annelerin çocuklarına tam gün eğitim verilecek.

Çayırovanın geleceği olan çocukların eğitimine büyük önem veren, yeni dönem projelerinin odak noktasında gençler ve çocuklar olan Çayırova Belediyi Başkanı Bünyamin Çiftçi, yarım ve tam gün eğitimin yapılacağı çocuk kulüplerinde, çalışan annelere büyük kolaylık sağladı. 19 Ağustos’ta başlayan çocuk kulüplerinde devam eden kayıtlar 16 Eylül tarihinde sona erecek.

Okul öncesi eğitimin yanı sıra Kur’an-ı Kerim, İngilizce ve Matematik gibi derslerle öğrencilerin örgün eğitime hazırlanacağı çocuk kulüplerinde isteyen anneler mesleki kurslarda alabilecek.

ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARINA TAM GÜN

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni dönemde içeriğini genişlettiği çocuk kulüplerinde çalışan anneleri de düşünerek tam gün eğitim talimatını verdi. İşe giden annelere tam gün ile kolaylık sağlanan Çayırova Belediyesi çocuk kulüplerinde kayıtlar ve eğitim hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

EĞİTİMLER 16 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Her mahallede bulunan Semt Konakları ile Kültür Merkezlerine kayıtları yapılan, modern ve donanımlı fiziki mekânlarıyla hizmet veren çocuk kulüplerine yeni eğitim döneminde 2014 doğumlu çocukların kayıtları kabul ediliyor. Haftanın 5 günü yarım, çalışan annelerin çocukları için tam gün hizmet verecek çocuk kulüplerinde eğitimler 16 Eylül’de başlayacak.