İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Araba Vapurunda İndirim!

Körfez geçişinde 1 Ocak 2017’de geçiş ücretinde yüzde 25 indirim yapan İDO, aynı hatta bu kez hafta sonu uygulaması başlattı. Eskihisar-Topçular araba vapuru hattı, hafta sonları gidiş-geliş 70 TL’ye indirildi.

Araba Vapurunda İndirim!

23 Şubat 2017 Perşembe 13:43

 Otomobil, jeep ve minivan tipi araçlar için geçerli olan hafta sonu uygulaması, 22 Şubat 2017’den itibaren Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan gidiş-geliş seyahatlerde geçerli olacak. Yolcular, yeni fiyat tarifesi üzerinden gidiş-geliş biletlerini Eskihisar-Topçular araba vapuru gişelerinden temin edebilecek. Aynı araç tipleri için tek yön araç geçiş ücreti 45 TL olarak uygulanmaya devam edecek.

İDO, Harem-Sirkeci hattında gece-gündüz çalışıyor

İDO, Sirkeci-Harem araba vapuru hattında da değişikliğe giderek hizmet süresini uzattı. Pazartesiden Cumartesi’ye 05.30 -22.30 Pazar günleri 07.00 – 21.30 saatleri arasında sefer yapan Sirkeci-Harem hattında sefer sayıları artırılarak; Pazartesiden Cumartesi’ye 05:00’ten 24:00’e kadar, Pazar günleri 05:00’ten 22:30’a kadar uzatıldı. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyu
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'de Yangın! Gebze'de Yangın!
Gebzelilerle Buluştular! Gebzelilerle Buluştular!
Gebzelilere Ücretsiz Wifi! Gebzelilere Ücretsiz Wifi!
Eskiden Gebze'de Neler Oldu? Eskiden Gebze'de Neler Oldu?
23 Şubatta Gebzelilerle 23 Şubatta Gebzelilerle
İstasyon Mahallesi Kızgın! İstasyon Mahallesi Kızgın!
Yukarı Çık

Gebze'de Yangın!
Gebze'de sobadan kaynaklanan yangında iki katlı binanın çatı katı alevlere boğuldu.

Haberi Oku