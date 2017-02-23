Araba Vapurunda İndirim!

Körfez geçişinde 1 Ocak 2017’de geçiş ücretinde yüzde 25 indirim yapan İDO, aynı hatta bu kez hafta sonu uygulaması başlattı. Eskihisar-Topçular araba vapuru hattı, hafta sonları gidiş-geliş 70 TL’ye indirildi.

Otomobil, jeep ve minivan tipi araçlar için geçerli olan hafta sonu uygulaması, 22 Şubat 2017’den itibaren Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan gidiş-geliş seyahatlerde geçerli olacak. Yolcular, yeni fiyat tarifesi üzerinden gidiş-geliş biletlerini Eskihisar-Topçular araba vapuru gişelerinden temin edebilecek. Aynı araç tipleri için tek yön araç geçiş ücreti 45 TL olarak uygulanmaya devam edecek.

İDO, Harem-Sirkeci hattında gece-gündüz çalışıyor

İDO, Sirkeci-Harem araba vapuru hattında da değişikliğe giderek hizmet süresini uzattı. Pazartesiden Cumartesi’ye 05.30 -22.30 Pazar günleri 07.00 – 21.30 saatleri arasında sefer yapan Sirkeci-Harem hattında sefer sayıları artırılarak; Pazartesiden Cumartesi’ye 05:00’ten 24:00’e kadar, Pazar günleri 05:00’ten 22:30’a kadar uzatıldı.