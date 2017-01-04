Arapçeşme Elektrik Kesintisi! Elektrik kesintisinin nedeni belli oldu.

04 Ocak 2017 Çarşamba 21:52

Arapçeşme'de elektrik kesintisi yaşandı. Gebze Arapçeşme Namık Kemal Caddesi, Sedaş binasının yakınlarında çıktığı bilinen yangında,Muhtar Remzi Kandaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı yazıya göre mahallede yangın sebebiyle kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Vatandaşları uyarmayı ihmal etmeyen Kandaz hemen mahalle halkını bilgilendirdi. Yangının nedeni henüz belirlenemese de kontrol altına alındı.



Sedef SIR