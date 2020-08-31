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Asker eğlencesinde açılan ateşle 11 kişi yaralandı

Kandıra'da asker uğurlama eğlencesine tüfekle ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı.

Asker eğlencesinde açılan ateşle 11 kişi yaralandı

31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:08

Alınan bilgiye göre, Akdurak Mahallesi Tekeli mevkisinde yapılan asker uğurlama eğlencesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bunun sonrasında kalabalığa kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet etmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Yakınları tarafından Kandıra Devlet Hastanesine götürülen yaralılar, tedaviye alındı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri, ateş eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



AA
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