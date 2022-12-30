ASKON KOCAELİ SOSYAL MARKET PROJESİNE DESTEK OLDU

Tüccar, Sanayici ve iş adamlarının toplumumuzun ekonomik ve sosyal gelişmesinde öncü ve sürükleyici bir kesim olduğu inancı ile hizmet veren ASKON, Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı çeşitli faaliyetler ve sosyal yardım projeleri gerçekleştiriyor. Bunlardan birisi de Ceza
ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Dairesi Başkanlığı eliyle yapılan Sosyal
Market Projesi.
Adalet Bakanlığı Denetim ve takibi toplum içinde yapılan yükümlülerin iyileştirilmesi ve
topluma yeniden kazandırılması için önleyici, eğitici ve destekleyici projeler uyguluyor. Sosyal
Market Projesi de ihtiyaç sahibi eski hükümlüler, denetimli serbestlik yükümlüleri ve aileleri
için hayata geçirildi. Cezaevinden çıktıktan sonra iş bulana kadar yardım projesi kapsamında
Kızılay ve diğer yardım kuruluşlarıyla böyle bir projeye girişilmiş ve her ilde hayata geçirilmesi
planlanmıştır. Kocaeli de bu kapsamda açılışını gerçekleştirdi.
Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Binasında Açılan Sosyal Market Hizmete Hazır
Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında sosyal market açılışı gerçekleşti.
verilecek. Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yürütmüş olduğu faaliyetler kapsamında
Sosyal
markete gelen yardımlar belirli kriterlerden geçerek ihtiyacı olan mahkûm ailelilerine
yapılan sosyal market açılışını Kocaeli Başsavcı Vekili Hasan GÜNDÜZ, ASKON Kocaeli Başkanı
Fatih IŞIK, Başkan Yardımcısı Hasan KAYA ve Kamu Kurumları İl Müdürleri birlikte yaptı.