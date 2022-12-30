ASKON KOCAELİ SOSYAL MARKET PROJESİNE DESTEK OLDU

Tüccar, Sanayici ve iş adamlarının toplumumuzun ekonomik ve sosyal gelişmesinde öncü ve sürükleyici bir kesim olduğu inancı ile hizmet veren ASKON, Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı çeşitli faaliyetler ve sosyal yardım projeleri gerçekleştiriyor. Bunlardan birisi de Ceza