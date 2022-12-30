İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ASKON KOCAELİ SOSYAL MARKET PROJESİNE DESTEK OLDU

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında bulunan Sosyal Market Projesine destek oldu.

ASKON KOCAELİ SOSYAL MARKET PROJESİNE DESTEK OLDU

30 Aralık 2022 Cuma 11:58

Tüccar, Sanayici ve iş adamlarının toplumumuzun ekonomik ve sosyal gelişmesinde öncü ve sürükleyici bir kesim olduğu inancı ile hizmet veren ASKON, Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı çeşitli faaliyetler ve sosyal yardım projeleri gerçekleştiriyor. Bunlardan birisi de Ceza

page1image19085376

ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Dairesi Başkanlığı eliyle yapılan Sosyal

page1image19075392

Market Projesi.

Adalet Bakanlığı Denetim ve takibi toplum içinde yapılan yükümlülerin iyileştirilmesi ve

topluma yeniden kazandırılması için önleyici, eğitici ve destekleyici projeler uyguluyor. Sosyal

Market Projesi de ihtiyaç sahibi eski hükümlüler, denetimli serbestlik yükümlüleri ve aileleri

için hayata geçirildi. Cezaevinden çıktıktan sonra iş bulana kadar yardım projesi kapsamında

Kızılay ve diğer yardım kuruluşlarıyla böyle bir projeye girişilmiş ve her ilde hayata geçirilmesi

planlanmıştır. Kocaeli de bu kapsamda açılışını gerçekleştirdi.

Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Binasında Açılan Sosyal Market Hizmete Hazır

Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında sosyal market açılışı gerçekleşti.

verilecek. Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yürütmüş olduğu faaliyetler kapsamında

Sosyal

markete gelen yardımlar belirli kriterlerden geçerek ihtiyacı olan mahkûm ailelilerine

yapılan sosyal market açılışını Kocaeli Başsavcı Vekili Hasan GÜNDÜZ, ASKON Kocaeli Başkanı

Fatih IŞIK, Başkan Yardımcısı Hasan KAYA ve Kamu Kurumları İl Müdürleri birlikte yaptı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
ASKONKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Şayir’den yeni yıl mesajı Başkan Şayir’den yeni yıl mesajı
KOBİS’le 2022’de 22 milyon dk pedal çevirdik KOBİS’le 2022’de 22 milyon dk pedal çevirdik
Büyükşehir yılbaşı için tüm önlemleri aldı Büyükşehir yılbaşı için tüm önlemleri aldı
Kocaeli Valisi Yavuz hamisi olduğu çocukları makamında ağırladı Kocaeli Valisi Yavuz hamisi olduğu çocukları makamında...
Kocaeli Valisi Yavuz Kocaeli Valisi Yavuz "Halk Günü" buluşmalarında...
Darıca afetlere karşı bilinçlendi; Afetlere karşı 300 kişiyle tehlike analizi Darıca afetlere karşı bilinçlendi; Afetlere karşı...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Başkan Şayir’den yeni yıl mesajı
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir yeni yıl münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Haberi Oku