Atatürk’ün Aracının Replikası İzmit'te Olacak

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, Kurban Bayramı ile beraber İzmit’in kurtuluşunun 102’nci yıldönümü çerçevesinde de etkinlikler düzenlenecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, etkinliklere ve halk bayramlaşmasına tüm vatandaşları davet etti. Öte yandan, bayram sürecinde Atatürk’ün aracının replikası gün boyu İzmit’in farklı noktalarına götürülecek.

İzmit Belediyesi, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı ve Kurban Bayramı vesilesiyle kent genelinde birbirinden renkli etkinlikler düzenleyecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tüm vatandaşları hem kurtuluşu hem de Kurban Bayramı’nı doyasıya kutlamak için etkinliklere davet etti. Başkan Hürriyet, "Sevgili İzmitliler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi size güzel müjdelerimiz var. Bu sene İzmit’imizin kurtuluşunun 102’nci yıldönümünü ve Kurban Bayramı’nı aynı gün kutlayacağız. Tüm milletimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum herkese. Kurban Bayramı’nın ilk gününde çok güzel etkinlikler hazırladık. Gün boyu İzmit Belediyesi önü, Yürüyüş Yolu, Fevziye Cami gibi kentin dört bir tarafında çok etkinlikler ve ikramlar olacak. Çocuklar için eğlenceler, yarışmalar ve gösteriler düzenleyeceğiz" dedi.

Atatürk’ün aracının replikası İzmit’te

İzmit’in kurtuluşunun 102’nci yıldönümü vesileyle Atatürk’ün kullandığı tören otomobilinin replikası İzmit’te olacak. Bu araç saat 11.30’da Merkez Bankası önünde, 12.00’de Yahya Kaptan Arasta Park önünde, 13.15’te Alikahya havuz başında, 14.30’da Cumhuriyet Parkı’nda, 16.00’da Kent Meydanı’nda, saat 17.00’de de İzmit Belediyesi önünde olacak. Vatandaşlar, içerisinde bal mumu heykellerinin olacağı bu araçla fotoğraf çektirerek o günlere dair hatıraları canlandıracak. Kurtuluş Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan turnuvalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek. 28 Haziran Çarşamba, bayramın ilk gününde, belediye önünde saat 15.30’dan itibaren çocuklar ve aileleri için etkinlikler olacak. Bu sene halk bayramlaşması da ilk gün saat 20.00’de belediye önünde yapılacak.

Yüksek Sadakat konseri İzmitlileri bekliyor

Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, bayram sürecinde Yüksek Sadakat konseri gerçekleşeceğini de duyurdu. Hürriyet, “Gençlerimizin için çok güzel bir konserimiz de olacak. Yüksek Sadakat grubunu ağırlayacağımız konser de İzmitlileri bekliyor olacak. İzmit’imizin kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü vesileyle düzenleyeceğimiz etkinliklere ve halk bayramlaşmasına bütün vatandaşları davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA