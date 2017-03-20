Aylin Kırca Vefat Etti

Kocaeli bölgesinde geniş bir kesim tarafından tanınan Saklı Vadi Restoranın sahibi Kamil Öçbe’nin oğlu Alpaslan Öçbe’nin nişanlısı 24 yaşındaki Aylin Kırca Gebze Medical Park Hastanesinde girdiği mide operasyonu sonrasında yoğun bakıma alındı. Aldığımız bilgiler doğrultusunda üç gün yoğun bakım ünitesinde kaldığı belirtilen Aylin Kırca organ yetmezliği neticesinde hayata gözlerini yumdu.



24 yaşındaki Aylin Kırca’nın vefat haberi Öçbe ve Kırca ailelerini derin yasa boğdu. Aylin Kırca’nın cenazesi geçtiğimiz gün memleketi Ordu’da öğlen namazı sonrasında toprağa verildi.

Gebzegazetesi.co m olarak Aylin Kırca kardeşimize Allah’tan Rahmet, her iki aileye de başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

