Balyanoz Cafe, Fiyatlarıyla Vatandaşı Sevindirecek

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Balyanoz Koyu’nda yapımı devam eden Balyanoz Cafe, açılış için gün sayıyor. Kurban Bayramı içerisinde açılması planlanan Balyanoz Cafe, menüsü ve fiyatlarıyla vatandaşı sevindirecek.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Balyanoz Koyu’ndaki sosyal tesis eksikliği gideriliyor. Modern ve şık tasarımıyla Balyanoz Cafe, Kurban Bayramı içerisinde vatandaşların hizmetine girecek. Balyanoz Koyu’nun doğal güzelliğini bozmamak için beton yapının kullanılmayacağı sosyal tesis son teknolojilerle donatılmış konteyner uygulamasıyla hayata geçirilecek. 180 metrekare oturum alanı olacak Balyanoz Cafe 80, kişilik oturma kapasitesine sahip olacak.

KISA SÜREDE AÇILACAK

Tüm yeni nesil kahve çeşitlerinin Take Away Coffe bardağıyla servis edileceği Balyanoz Cafe’de restoran olmayacak. Tost, sandviç, kahve ve çay çeşitlerinin yanı sıra dondurma ve pasta servisleri yapılacak. Son dönemlerin trend uygulamalarının örneğinin yer alacağı Balyanoz Cafe’de çalışmalar sürerken Kurban Bayramı içerisinde vatandaşların hizmetine açılması için çalışmalar yoğun tempoda devam ediyor. Özellikle gençlerin en çok tercih edeceği Balyanoz Cafe, sadece Darıca’nın değil tüm bölgenin yeni cazibe merkezi haline gelecek.

MENÜSÜ VE FİYATLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Sosyal tesis olarak Darıca Belediyesi tarafından işletilecek olan Balyanoz Cafe, Darıca’da yaşayan herkese hitap edecek. Menüsüyle fark yaratacak olan Balyanoz Cafe, fiyatlarıyla da dikkat çekecek. Çayın 1.5 TL’ye ve suyun 1 TL’ye satılacağı Balyanoz Cafe’de Türk kahvesi de 4.5 TL’ye servise sunulacak. Ucuz fiyat politikasıyla Darıcalıların hizmetine girecek olan Balyanoz Cafe, kar amacı gütmeden vatandaşlara hizmet verecek.