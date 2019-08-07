banner426
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Balyanoz Cafe, Fiyatlarıyla Vatandaşı Sevindirecek

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Balyanoz Koyu’nda yapımı devam eden Balyanoz Cafe, açılış için gün sayıyor. Kurban Bayramı içerisinde açılması planlanan Balyanoz Cafe, menüsü ve fiyatlarıyla vatandaşı sevindirecek.

Balyanoz Cafe, Fiyatlarıyla Vatandaşı Sevindirecek

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:18

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Balyanoz Koyu’ndaki sosyal tesis eksikliği gideriliyor. Modern ve şık tasarımıyla Balyanoz Cafe, Kurban Bayramı içerisinde vatandaşların hizmetine girecek. Balyanoz Koyu’nun doğal güzelliğini bozmamak için beton yapının kullanılmayacağı sosyal tesis son teknolojilerle donatılmış konteyner uygulamasıyla hayata geçirilecek. 180 metrekare oturum alanı olacak Balyanoz Cafe 80, kişilik oturma kapasitesine sahip olacak.

KISA SÜREDE AÇILACAK

Tüm yeni nesil kahve çeşitlerinin Take Away Coffe bardağıyla servis edileceği Balyanoz Cafe’de restoran olmayacak. Tost, sandviç, kahve ve çay çeşitlerinin yanı sıra dondurma ve pasta servisleri yapılacak. Son dönemlerin trend uygulamalarının örneğinin yer alacağı Balyanoz Cafe’de çalışmalar sürerken Kurban Bayramı içerisinde vatandaşların hizmetine açılması için çalışmalar yoğun tempoda devam ediyor. Özellikle gençlerin en çok tercih edeceği Balyanoz Cafe, sadece Darıca’nın değil tüm bölgenin yeni cazibe merkezi haline gelecek.

MENÜSÜ VE FİYATLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Sosyal tesis olarak Darıca Belediyesi tarafından işletilecek olan Balyanoz Cafe, Darıca’da yaşayan herkese hitap edecek. Menüsüyle fark yaratacak olan Balyanoz Cafe, fiyatlarıyla da dikkat çekecek. Çayın 1.5 TL’ye ve suyun 1 TL’ye satılacağı Balyanoz Cafe’de Türk kahvesi de 4.5 TL’ye servise sunulacak. Ucuz fiyat politikasıyla Darıcalıların hizmetine girecek olan Balyanoz Cafe, kar amacı gütmeden vatandaşlara hizmet verecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yaz okullarına festival gibi kapanış Yaz okullarına festival gibi kapanış
Başkan Şayir, çalışmaları inceledi Başkan Şayir, çalışmaları inceledi
Darıca Belediyesi’nden uyarı Darıca Belediyesi’nden uyarı
Darıca’da Yaz Okulları Sona Erdi Darıca’da Yaz Okulları Sona Erdi
Belediyeden işçilere erken bayram Belediyeden işçilere erken bayram
Başkan Şayir, “Yakında müjdeleri peş peşe sıralayacağız” Başkan Şayir, “Yakında müjdeleri peş peşe...
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Yaz okullarına festival gibi kapanış
Çayırova Belediyesi Yaz Okulları kapanış programı renkli görüntülere sahne oldu.

Haberi Oku