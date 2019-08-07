Balyanoz Cafe, Fiyatlarıyla Vatandaşı Sevindirecek

KISA SÜREDE AÇILACAK
Tüm yeni nesil kahve çeşitlerinin Take Away Coffe bardağıyla servis edileceği Balyanoz Cafe’de restoran olmayacak. Tost, sandviç, kahve ve çay çeşitlerinin yanı sıra dondurma ve pasta servisleri yapılacak. Son dönemlerin trend uygulamalarının örneğinin yer alacağı Balyanoz Cafe’de çalışmalar sürerken Kurban Bayramı içerisinde vatandaşların hizmetine açılması için çalışmalar yoğun tempoda devam ediyor. Özellikle gençlerin en çok tercih edeceği Balyanoz Cafe, sadece Darıca’nın değil tüm bölgenin yeni cazibe merkezi haline gelecek.
MENÜSÜ VE FİYATLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Sosyal tesis olarak Darıca Belediyesi tarafından işletilecek olan Balyanoz Cafe, Darıca’da yaşayan herkese hitap edecek. Menüsüyle fark yaratacak olan Balyanoz Cafe, fiyatlarıyla da dikkat çekecek. Çayın 1.5 TL’ye ve suyun 1 TL’ye satılacağı Balyanoz Cafe’de Türk kahvesi de 4.5 TL’ye servise sunulacak. Ucuz fiyat politikasıyla Darıcalıların hizmetine girecek olan Balyanoz Cafe, kar amacı gütmeden vatandaşlara hizmet verecek.