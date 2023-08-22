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Barbaros Mahallesindeki yeni konutlarda bir yıl içinde hayat başlayacak

Kentsel dönüşüm çerçevesinde Barbaros Mahallesi sakinlerinin taşınacağı rezerv alandaki inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bir yıl içinde vatandaşlarımıza evlerin teslimatı yapılacak" dedi.

Barbaros Mahallesindeki yeni konutlarda bir yıl içinde hayat başlayacak

22 Ağustos 2023 Salı 09:12

  Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kentsel dönüşüm çerçevesinde Barbaros Mahallesi sakinlerinin taşınacağı rezerv alandaki inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Derince Yenikent Mahallesi’nin üst kesiminde hayata geçirilecek; 24 bloktan ve toplam 534 konuttan oluşacak alanda inceleme yapan Başkan Söğüt, inşaat çalışmasını yürüten firma yetkililerinden de bilgi aldı. 24 bloğun 21’inin kaba inşaatının tamamlandığını belirten Başkan Şener Söğüt, “Samsun Mahallesi olarak da bilinen Barbaros Mahallemizin bir kısmında kentsel dönüşümün startını vermiştik. Vatandaşlarımızın taşınacağı konutlarının kaba inşaatları bitiyor. 24 bloktan oluşuyor. 21 bloğu tamamlandı. Son 3 blok da temel ve başlanma aşamasında. İnşaat çalışmaları bu yılın Ocak ayında başlamıştı. Kaba inşaatları tamamlandı. Bir yıl içinde vatandaşlarımıza evlerin teslimatı yapılacak. Konutlar dışında 40 dükkan ve cami inşaatının da aynı dönemde tamamlanması hedefleniyor. Şu an hummalı çalışma var ve hızlı şekilde devam ediyor. Bu proje ilçemizde kentsel dönüşüm anlamında ilk. Bu projenin bu aşamaya gelmesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın emekleri var. Kendisine ilçem adına ve bölgedeki insanlar adına teşekkür ediyorum. Başkanımızla birlikte Bakanlık ve TOKİ’ye yetkililerine de teşekkür ediyorum. Önemli projeyi hayata geçiriyoruz. Yılların çözümünde destek oldular. Bu projeyi inşallah tamamlayarak yıllardır çözüm bekleyen vatandaşlarımızı da rahatlatmış olacağız" ifadelerini kullandı. 
  Başkan Söğüt daha sonra firma yetkilileri ile birlikte inşaat alanı gezdi. 


İHA
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