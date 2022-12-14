Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandıGebze ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı. 14 Aralık 2022 Çarşamba 17:51 Alınan bilgiye göre, Meral Yıldız Kalıcı idaresindeki 41 AKG 383 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Barış Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş