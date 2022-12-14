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Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Gebze ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

14 Aralık 2022 Çarşamba 17:51

Alınan bilgiye göre, Meral Yıldız Kalıcı idaresindeki 41 AKG 383 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Barış Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


AA
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