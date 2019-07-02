Başkan Bıyık, Bilgi Evi’ni ziyaret etti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Bilgi Evleri’ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle hasbihal etti. Sınıfları tek tek dolaşan Bıyık, Sokak oyunları dersinde çocuklarla ip atlama ve mendil kapmaca oyunu oynayarak çocukların sevincine ortak oldu.

Darıca Belediyesi bünyesinde hizmetlerine devam eden Bilgi Evleri yaz döneminde de farklı etkinliklerle öğrencilere hizmet vererek öğrencilerin tatillerini en iyi şekilde geçirmelerine olanak sağlıyor. Dokuz ayrı mahallede hizmet veren Bilgi Evlerinde yaz programı kapsamında çocuklara Kuran-ı Kerim eğitiminin yanı sıra Türkçe, Matematik, İngilizce ve Fen Bilimleri eğitimleri veriliyor. Eğitimlerin yanı sıra zeka oyunları, sokak oyunları, origami, satranç ve masa tenisi gibi sosyal aktivitelerin yapıldığı Bilgi Evleri’ne öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Hacı İsmail Çopur Bilgi Evi’ni ziyaret ederek çalışmaları inceledi ve öğretmen ve öğrencilerle hasbihal etti. 9 ayrı Bilgi Evi’nde yaklaşık 2000 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Başkan Bıyık, ayrıca 700 kız öğrenciye de Bilgi Evleri bünyesinde Kur’an-ı Kerim dersleri verildiğini söyledi. Çocukları önemsediklerini ifade eden Başkan Bıyık, “Yavrularımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz. Bilgi Evlerimiz bünyesinde gerek Türkçe, Matematik, İngilizce ve Fen Bilimleri eğitimleri verilirken gerekse de değerler eğitimi ile çocuklarımızı manevi yönden de destekliyoruz. Eğitimlerin yanı sıra zeka oyunları, sokak oyunları, origami, satranç ve masa tenisi gibi sosyal aktivitelerle de çocuklarımızın öğrenirken eğlenmelerini sağlıyoruz” dedi.

ÇOCUKLARLA MENDİL KAPMACA OYNADI

Bilgi Evi’ndeki dersleri yerinde takip eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, zeka oyunları sınıfında da öğrencilerin oyunlarını izledi. Sokak oyunları dersinde çocuklarla ip atlama ve mendil kapmaca oyunu oynayan Başkan Bıyık, çocukların sevincine ortak oldu. Eğitime her zaman destek olacaklarını ifade eden Başkan Bıyık, Bilgi Evleri’ni daha da geliştireceklerini ve büyüteceklerini söyledi.