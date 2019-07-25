Başkan Bıyık, Danışma toplantısında müjdeler verdi

AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı’nın 51. Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıya AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Av. Ufuk Acay, misafir belediye ve ilçe başkanları, ilçe yönetimi ve çok sayıda partili katıldı.

ACAY: “DARICA TEŞKİLATLARI GÜÇLÜDÜR”

İlçe Danışma Meclisi Toplantısının açılış konuşmasını AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay yaptı ve şöyle konuştu: “Darıca teşkilatları kurulduğu günden bu yana girmiş olduğu tüm seçimleri başarıyla tamamlamış bir teşkilat. Ben tüm teşkilat üyelerimize 31 Mart’taki performanslarından dolayı teşekkür ediyorum. Darıca teşkilatları dava bilincini özümsemiş, bir davaya sahip olmanın bir şeylerden fedakarlık yapmak olduğunu bilen bir teşkilattır. Darıca teşkilatları güçlüdür çünkü fitne ve fesada müsaade etmemiştir, etmeyecektir. Bu teşkilatlar tevazuuyla, birlikte hareket edenlerin buluştuğu bir teşkilattır. Bu kadrolar bu ülkenin ve bu milletin geleceğini kurtarmak için mücadeleye devam edecektir.”

BIYIK: “TEŞKİLATLA BAĞIMIZI KOPARMAYACAĞIZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise belediye çalışmaları hakkında bilgiler verirken birçok müjdeyi de açıkladı. 31 Mart yerel seçimlerindeki destekleri ve çalışmalarından dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür eden Başkan Bıyık, “Yıllardır ilçe başkanı olarak hitap ettim. Şükürler olsun şimdi Belediye başkanı olarak karşınızdayım. Rabbim bizi sizlere mahcup etmesin. Seçim sürecinde bizim ve partimiz için çalışan herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Teşkilatlarımızla bağımızı koparmadan çalışmaya devam edeceğiz. Teşkilatlarımız bizim için olmazsa olmazımız. Her zaman bir arada olmaya devam edeceğiz.

BAŞKAN BIYIK’TAN MÜJDELER

Göreve geldiğimiz günden beri gece gündüz demeden verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalışıyoruz. Seçim beyannamemizde verdiğimiz sözleri gerçekleştirmek için planlama yapıyoruz. Darıca’daki ibadethanelerimizin temizliğini belediye olarak biz yapıyoruz. Aynı şekilde temizlik işleri ekiplerimiz cadde ve sokaklarda da ciddi bir çalışma içerisinde. En önemli meselelerimizden biri işsizlik konusuydu. Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi İstihdam masası projemizi hayata geçirdik ve Darıca’da iş arayanlarla işverenleri buluşturduk. Kısa sürede birçok kişiyi iş sahibi yaptık. Balçık Mezarlığı’nda su sorunu vardı. Büyükşehir ve İSU ile görüşerek bu konuda somut adımlar attık. Aynı şekilde Balçık Mezarlığı’nda mezarlık hizmet binası için de çalışmaya başladık. Darıca’da çöp toplama konusunda radikal adımlar atıyoruz. Belediyemiz bünyesine yeni çöp arabaları alıyoruz. Artık çöpleri kendi arabalarımızla toplayacağız. Böylece ciddi bir tasarruf sağlamış olacağız. Birçok konuda tasarruf yapıyoruz. Ama sosyal yardımlarda tasarruf etmiyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. 1 Milyon TL sosyal yardım yaptık. Mahalle aralarındaki sokaklarımızı yapıyoruz. Asfalt ve Bordür çalışması yapıyoruz. Yol bakım ve asfalt yama ekipleri kurduk. Darıca’da sokaklarda çukurların bitmesini istiyoruz. Bunun için ciddi çalışma içerisindeyiz.

EMNİYET BİNASI İHALEYE ÇIKACAK

Her alanda Darıca’ya hizmet için çalışıyoruz. Eğitim önceliğimiz. Kazım Karabekir, Piri Reis ve Osmangazi Mahallelerimizde 3 yeni okul yapılacak. Belediye olarak biz de her türlü desteği vereceğiz. Bilgi evlerimiz ve çocuk kreşlerimize çok önem vereceğiz. Alt katlarının sağlık ocağı üst katların da belediye hizmet birimlerinin olduğu kadınlar ve çocuklar için kursların yer aldığı binalar yapmak istiyoruz. Kanayan yaramız olan emniyet müdürlüğü binamızı da vali beyle görüştük. Bayramdan sonra emniyet binamızın ihalesi gerçekleşecek ve en kısa zamanda emniyet müdürlüğü binamızı tamamlayacağız. İl Emniyet Müdürünü de ziyaret ederek konuyla ilgili görüştük. İnşallah 20 gün sonra yeniden ihaleye çıkılacak.

50 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Darıca’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Elif kardeşimize tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Metrekareye 108 kg yağış aldığımız bir gün oldu. Bizler büyükşehrimizle beraber yaşanan felaketten bir ders alarak orta ve uzun vadede bir altyapı ile alakalı bir mastır planı hazırladık. 50 milyon TL’lik bir altyapı yatırımı yapacağız. Derdimiz bir daha birilerinin canı yanmasın. Merkezde Sabit Pazar alanı inşaatı gecikti. Pazar alanında son virajdayız. Yakın zamanda teknik kısımları yapılarak Pazar alanımız Darıcalılarımızın hizmetine açılacak” dedi.

BÜYÜKAKIN VE ŞEKER’DEN TEŞEKKÜR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ise kısa bir selamla konuşması yaparak salonu dolduran tüm Darıcalılara teşekkürlerini sundu. Büyükakın’ın ardından kürsüye çıkan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ise gönül teşkilatçılığını iyi bir şekilde işlemeleri gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: “Darıca çok farklı bir yer. Darıca’da birçok programlar yapıyoruz ve gün sonunda pestilimizin çıkması gerekirken hiç yorulmadan dönüyoruz. Belediye teşkilat uyumlu çalışınca böyle güzel bir atmosfer de ortaya çıkmış oluyor. Kocaeli’nde hizmet yapan tüm belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum.”

ELLİBEŞ: “FİTNE VE FESATI ARAMIZA SOKMAYALIM”

Genişletilmiş 51. İlçe Danışma Toplantısı’nda son olarak açıklamalarda bulunan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise, “17 yıldır bu partinin bu kadar güçlü yoluna devam ettiğinin kanıtı buradaki atmosferdir. Atılan sağlam temeller üzerine kurulan bu teşkilat Türkiye’nin her yerinde örnek gösterilmiştir. Saflarımıza gedik açmayalım, birlik ve beraberlik arasında mücadele edelim. Fitne, fesat ve fücuru aramıza sokmayalım. AK Parti’nin bayrağını Darıca’da dalgalandırdığınız için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.