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Başkan Bıyık Darıca esnafını dinledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İstasyon Caddesi esnafını ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Esnafın yüzünü güldürecek çalışmaları hayata geçireceklerini kaydeden Başkan Bıyık, prestij cadde uygulamalarıyla Darıca’nın çehresini değiştireceklerini söyledi.

Başkan Bıyık Darıca esnafını dinledi

30 Aralık 2019 Pazartesi 09:46

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, esnaf gezilerine ara vermeden devam ediyor. Her fırsatta esnafla bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca İstasyon Caddesi esnafını ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

PRESTİJ CADDE UYGULAMASIYLA ESNAFIN YÜZÜ GÜLECEK

Esnafı önemsediğini ve esnafın yüzünü güldürecek çalışmalara imza atacaklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca’da esnafımızın güçlü olmasını istiyoruz. Mutlu Darıca için çalışıyoruz. Esnafımızın bizden beklentilerini iyi biliyoruz. Darıca’nın özellikle ana caddelerinde prestijli cadde uygulamasını hayata geçirmek istiyoruz. Prestijli caddelerimizle Darıca daha güzel bir görünüme kavuşacak. Işıklandırmasıyla, kaldırımlarıyla, çöplerin yer altına alınmasıyla caddeler daha modern ve ilçemize yakışır bir hale gelecek” diye konuştu.









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