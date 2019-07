Başkan Bıyık esnafın yanında

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Emek Mahallesi’nde esnafı ziyaret ederek hasbihal etti. Yıllarca kendisi de Emek Mahallesi’nde esnaflık yapan Başkan Bıyık, mahalle esnafının sorunlarını ve taleplerini dinleyerek not aldı. Belediye başkanı seçildikten sonra da her fırsatta sokakta vatandaşın yanında olmaya özen gösteren Başkan Bıyık, zaman zaman farklı mahallelerde esnaf ziyaretleri de yaparak dertlerine ortak oluyor. Gönül belediyeciliğini Darıca’da en iyi şekilde uygulayacaklarını ifade eden ve bu doğrultuda sürekli vatandaşın içinde yer alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, esnafı önemsediğini ifade ederek her zaman esnafın yanında yer alacağını söyledi.