Başkan Bıyık, gençleri Ömer Halisdemir’e uğurladı

Darıca Belediyesi, ‘Gençlik Koridoru’ projesi kapsamında gençleri, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in kabrini ziyarete götürdü. Gençleri yalnız bırakmayarak uğurlayan Başkan Muzaffer Bıyık, hayırlı yolculuklar diledi.

Darıca Belediyesi, ödüllü projesi olan ‘Gençlik Koridoru’ projesi kapsamında Darıcalı gençlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gençlerin kendilerini geliştirmeleri adında birçok projeyi hayata geçiren Darıca Belediyesi bir yandan da tarih ve kültür gezileri ile gençlerin yanında oluyor.





ÖMER HALİSDEMİR’İN KABRİNİ ZİYARET EDECEKLER

Darıcalı gençleri Anıtkabir ve Çanakkale şehitliği gibi önemli yerlere götüren Darıca Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminin kahramanı olan şehit Ömer Halisdemir’i de unutmadı. Darıcalı gençleri, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in memleketi Niğde’de bulunan şehitlik anıtına gönderen Darıca Belediyesi, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak için bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Gençler dualar eşliğinde otobüslerle yola çıkarken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yolculuk öncesi gençleri yalnız bırakmayarak ziyaret edip hayırlı yolculuklar diledi. Duygu dolu anların yaşandığı yolculuk öncesi gençler, kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ederek o karanlık geceyi ve o gece ölüme giden kahramanları hiç unutmayacaklarını kaydettiler.





BAŞKAN BIYIK GENÇLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Gençleri dualarla uğurlayan ve 15 Temmuz’u unutturmayacaklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “15 Temmuz ülkemiz için karanlık ve bir o kadar da ibretlik bir geceydi. Rabbime şükürler olsun ki hainler o gece emellerine ulaşamadı. O gecenin kahramanlarından biri de darbenin seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir olmuştu. Bize düşen o geceyi hiçbir zaman unutturmamaktır. Darıca Belediyesi olarak gençlerimizi 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in kabrine uğurluyoruz. Gençlerimiz bu duyarlılığı göstererek geziye katılıyorlar. Kazasız belasız gidip bizden de şehidimize selam söyleyin. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.