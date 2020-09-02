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Başkan Bıyık, miniklerle kahvaltıda

Her sabah Darıcalı esnafların sofrasına konuk olan ve birlikte çay sohbetleri gerçekleştiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Havva Nur ve Mehmet Zahit kardeşlerin davetini geri çevirmeyerek birlikte kahvaltı yaparak hasbihal etti.

Başkan Bıyık, miniklerle kahvaltıda

02 Eylül 2020 Çarşamba 12:39

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, göreve geldiği günden itibaren geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Her sabah farklı bir mahallede esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Muzaffer Bıyık, çay sohbetleri gerçekleştirerek hem esnaflarla birebir görüşmeler yapıyor hem de talep ve önerilerini dinliyor.

MİNİKLER ÇAĞIRDI, BAŞKAN GİTTİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın esnaf ziyaretlerini sosyal medyada gören Darıcalı kardeşler Havva Nur ve Mehmet Zahit de Başkan Muzaffer Bıyık’a ulaşarak babalarının esnaf olduğunu ifade ederek kahvaltıya davet ettiler. Minik kardeşlerin davetini kabul eden ve kahvaltı sofrasına konuk olan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Havva Nur ve Mehmet Zahit kardeşlerle çay sohbeti gerçekleştirdi.

ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ

Davetlerini geri çevirmeyen ve kendilerini ziyaret eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür eden minik kardeşler mutluluklarını dile getirirken Başkan Muzaffer Bıyık da sıcak karşılama ve misafirperverlikleri için minik kardeşlere ve ailesine teşekkür etti. Çocukları önemsediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların geleceği için Darıca’da canla başla çalışıyoruz” dedi. Darıca’da çocuklara ve gençlere yönelik spor ve sanat eğitimlerine ağırlık verdiklerini de ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, minik kardeşleri de belediyenin kurslarında eğitim almaya davet etti. 


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