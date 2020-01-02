Başkan Bıyık yılbaşında yoğun mesai

Yeni yıla girerken nöbetçi olan ve çalışanları unutmayan Başkan Bıyık, hastaneyi de ziyaret ederek hasta ve yakınlarına moral verip yeni yıllarını kutladı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yılbaşı gecesini oldukça yoğun bir mesaiyle geçirdi. 2019’u geride bırakıp 2020’ye girmenin sevinci yaşanırken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yılbaşı gecesini Darıcalı vatandaşlarla iç içe geçirdi. Gece boyunca Darıcalıları yalnız bırakmayan Başkan Bıyık, yeni yıla girerken nöbetçi olan çalışanları da unutmadı. Başkan Bıyık, hastaneyi de ziyaret ederek hasta ve yakınlarına moral verip yeni yıllarını kutladı.

MEKKE’NİN FETHİ KUTLAMALARINA KATILDI

Başkan Muzaffer Bıyık, ilk olarak Anadolu Gençlik Derneği Darıca Şubesi’nin düzenlediği Mekke’nin Fethi’nin yıldönümü kutlamalarına katıldı. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte selamlama konuşması yapan Bıyık, başta İslam dünyasında akan kanın ve zulümlerin son bulmasını dileyerek Mekke’nin Fethi’nin yıldönümünü kutladı. Başkan Bıyık, daha sonra Bayburt Masat Köyü Derneğinin Mekke’nin Fethi nedeniyle düzenlediği mevlid programına katılarak dernek üyeleriyle hasbihal etti.

POLİSLERİN YENİ YILINI KUTLADI

Başkan Muzaffer Bıyık, gece boyunca ziyaretlerini sürdürürken İstasyon Polis Merkezi amirliğini de ziyaret ederek yılbaşı gecesi nöbet tutan emniyet güçleriyle bir araya geldi. Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen’in de yer aldığı ziyarette Başkan Muzaffer Bıyık, “Herkes evinde ailesiyle yeni yıla girerken emniyet teşkilatımız vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için nöbet tutuyor. Vefakâr bir şekilde gece gündüz çalışan polislerimizin yeni yılını tebrik ediyorum” dedi. Başkan Muzaffer Bıyık’a ziyaretlerde AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve Gençlik Kolları Başkanı Cengizhan Ramazanoğlu da eşlik etti.

ÇALIŞANLARI UNUTMADI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yılbaşı gecesinde çalışmak zorunda olanları da unutmayarak ziyaret etti. Yeni yıla girerken nöbet tutarak çalışan Darıca Belediyesi Zabıta ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Darıca İtfaiye Grup Amirliğinde görevli itfaiyeciler, taksi durakları ve nöbetçi eczaneleri ayrı ayrı ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, çalışanlarla bir süre sohbet edip yeni yıllarını kutladı.

HASTALARA MORAL VERDİ

Yeni yıla girerken gece boyunca vatandaşlarla iç içe olan Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ni de ziyaret ederek hasta ve hasta yakınlarına moral verip hayır duası aldı. Hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarını sorup taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, her zaman yanlarında olma sözü verdi. Yeni yılda tüm hastalara sağlık ve şifa dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, sağlık görevlilerinin de yeni yılını tebrik etti.

BAŞKAN BIYIK’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Darıcalı vatandaşlar da yeni yıla girerken sürpriz bir şekilde kendilerini ziyaret eden ve yalnız bırakmayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler. Kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Muzaffer Bıyık ve beraberindekilerin ziyaretlerinden memnun olduklarını ifade eden Darıcalılar, yılbaşı gecesi sürprizi için teşekkürlerini dile getirdiler.