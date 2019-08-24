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Başkan Bıyık'tan Davet Var

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bütün bölge halkını Darıca sahilde düzenlenecek olan Sinema Gecelerine davet etti.

Başkan Bıyık'tan Davet Var

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:03

Bıyık, “Darıca Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Darıca sahilde düzenleyeceğimiz Sinema Gecelerinde  24 Ağustos’ta Tosun Paşa, 25 Ağustos’ta Süt Kardeşler, 26 Ağustos’ta Dağ 2 ve 27 Ağustos’ta Neşeli Günler isimli sinemalar ile Türk sinemasının en güzel örneklerini ilçe halkımızın bir kez daha beğenisine sunacağız. Bu güzel yaz akşamlarında tüm bölge halkımızı sahilimizde ailece izleyebileceğimiz Türk sinemasının bu başyapıtlarını izlemeye davet ediyorum.” dedi.
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