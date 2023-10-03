Başkan Bıyık’tan gönül ziyaretleri

VATANDAŞIMIZIN DERDİ BİZİM DERDİMİZDİR
Darıca’nın 14 mahallesinde sokak sokak, ev ev ziyaretlerde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve mahalle muhtarıyla birlikte hem mahallenin sorunlarını birebir dinliyor hem de vatandaşların taleplerini not alıyor. Her vatandaşın sorunuyla yakından ilgilenen Başkan Muzaffer Bıyık, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri vatandaşlarımızla aramızdaki gönül bağını hiçbir zaman koparmamaya özen gösterdik. Gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlarımızın derdiyle dertlendik. Çünkü her bir vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir anlayışını benimsedik” diye konuştu.