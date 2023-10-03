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Başkan Bıyık’tan gönül ziyaretleri

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, esnaf ve vatandaşlarla gönül ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Başkan Bıyık'tan gönül ziyaretleri

03 Ekim 2023 Salı 11:45

 Göreve geldiği günden beri gönül belediyeciliği uygulamalarıyla vatandaşlarla hiçbir zaman gönül bağını koparmayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta Darıcalılarla iç içe olmayı sürdürüyor. Her mahallede esnaf ve vatandaşlarla birebir temas kuran ve taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, sorunlara anında çözüm üretiyor.

VATANDAŞIMIZIN DERDİ BİZİM DERDİMİZDİR

Darıca’nın 14 mahallesinde sokak sokak, ev ev ziyaretlerde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve mahalle muhtarıyla birlikte hem mahallenin sorunlarını birebir dinliyor hem de vatandaşların taleplerini not alıyor. Her vatandaşın sorunuyla yakından ilgilenen Başkan Muzaffer Bıyık, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri vatandaşlarımızla aramızdaki gönül bağını hiçbir zaman koparmamaya özen gösterdik. Gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlarımızın derdiyle dertlendik. Çünkü her bir vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir anlayışını benimsedik” diye konuştu.

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