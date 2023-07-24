banner931
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Bıyık’tan hacı ziyaretleri

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getiren Darıcalı vatandaşları ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Başkan Bıyık'tan hacı ziyaretleri

24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:39

Gece gündüz demeden 7/24 vatandaşların içinde olmaya özen gösteren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıcalı vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. Hasta ve yaşlı ziyaretlerine ara vermeden devam eden Başkan Bıyık, kutsal topraklara giderek hac vazifesini yerine getiren vatandaşları da ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunuyor. Kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirerek evlerine dönen Darıcalıları yalnız bırakmayan Başkan Muzaffer Bıyık, “Rabbim dualarınızı kabul, ibadetlerinizi makbul eylesin. Rabbim bu kutlu yolculuğunuzu ve ibadetlerinizi kabul etsin inşallah. Yüce Allah, herkese bu duyguyu nasip etsin” dedi. Darıcalı vatandaşlar da kendilerini yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak olan Başkan Muzaffer Bıyık’a nazik ziyaretleri için teşekkür ettiler.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İskoliye sanat günleri ile Darıcalılar müziğe doydu İskoliye sanat günleri ile Darıcalılar müziğe...
Dilovası Belediyesi’nden personele 5 günlük eğitim Dilovası Belediyesi’nden personele 5 günlük eğitim
Çiftçi, ‘’Çayırova’nın geleceği için çalışıyoruz’’ Çiftçi, ‘’Çayırova’nın geleceği için...
Çayırovalılar proje turlarından memnun Çayırovalılar proje turlarından memnun
Çayırova’da ibadethaneler temizleniyor Çayırova’da ibadethaneler temizleniyor
Başkan Bıyık, gençleri Ömer Halisdemir’e uğurladı Başkan Bıyık, gençleri Ömer Halisdemir’e uğurladı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

İskoliye sanat günleri ile Darıcalılar müziğe...
Darıca Belediyesi’nin ücretsiz sanat ve müzik okulunda eğitim gören kursiyerlerin sahne aldığı İskoliye...

Haberi Oku