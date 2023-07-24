Başkan Bıyık’tan hacı ziyaretleri

Gece gündüz demeden 7/24 vatandaşların içinde olmaya özen gösteren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıcalı vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. Hasta ve yaşlı ziyaretlerine ara vermeden devam eden Başkan Bıyık, kutsal topraklara giderek hac vazifesini yerine getiren vatandaşları da ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunuyor. Kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirerek evlerine dönen Darıcalıları yalnız bırakmayan Başkan Muzaffer Bıyık, “Rabbim dualarınızı kabul, ibadetlerinizi makbul eylesin. Rabbim bu kutlu yolculuğunuzu ve ibadetlerinizi kabul etsin inşallah. Yüce Allah, herkese bu duyguyu nasip etsin” dedi. Darıcalı vatandaşlar da kendilerini yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak olan Başkan Muzaffer Bıyık’a nazik ziyaretleri için teşekkür ettiler.