Başkan Bıyık’tan Milletvekillerine hayırlı olsun ziyareti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ankara’ya giderek TBMM’de bir dizi ziyarette bulundu. 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçilerek görevlerine başlayan AK Parti Kocaeli Milletvekillerini meclisteki makam odalarında ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Seçimlerin ardından yemin ederek meclisteki görevlerine başlayan AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve Sami Çakır’ı tek tek ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, hayırlı olsun temennisinde bulunup başarılar diledi.





DARICA’DAKİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Kocaeli Milletvekilleriyle istişarelerde de bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’da devam eden çalışmalar hakkında da detaylı bilgiler verip milletvekillerine projelerin yer aldığı rapor sundu. Darıca’ya eser ve hizmet kazandırırken milletvekillerinden her zaman büyük destek ve katkı gördüklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “İlçemize bugüne kadar kazandırdığımız eserlerde hükümetimizin, bakanlıklarımızın, Büyükşehir Belediyemizin ve özellikle de milletvekillerimizin de imzası var. Milletvekillerimizin desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Ankara’da milletvekillerimizin varlığı bize büyük güç katıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçemiz için Ankara ile uyumlu bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ben bir kez daha milletvekili seçilen kıymetli büyüklerimize görevlerinde üstün başarılar diliyorum ve destekleri için vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

