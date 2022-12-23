İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Bıyık’tan öğretmenevi müjdesi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, okul aile birlikleri ve okul müdürleriyle istişare toplantısında bir araya gelerek iki müjde birden verdi. Her okul aile birliği için bütçe oluşturacaklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, Millet Bahçesi içerisinde de Darıca Öğretmenevi projesini hayata geçireceklerini müjdeledi.

Başkan Bıyık'tan öğretmenevi müjdesi

23 Aralık 2022 Cuma 13:41

Toplumun her kesimiyle istişare toplantılarına özen gösteren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Okul Aile Birlikleri ve okul müdürleriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Başkan Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ile birlikte Darıca genelindeki okul müdürleri ve okul aile birliği yöneticileri katıldı. 

BAŞKAN BIYIK’TAN İKİ MÜJDE

Toplantıda konuşan ve eğitim camiasına iki müjde birden veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca’mızdaki hiçbir soruna sırtımızı dönmüyoruz. Okullarımızın taleplerini, sorunlarını görmezden gelmiyoruz. Bizim işimiz değil demiyoruz. Kaymakamımızla birlikte uyum içerisinde her sorunu çözmek için çalışıyoruz. Her hafta pazartesi günleri bir okulumuzda bayrak törenine katılarak öğrencilerimize iyi dersler dileyip ardından okul idarecilerimizle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu yıl bildiğiniz gibi üniversite sınavına giren gençlerimizin sınav oturum ücretini belediye olarak biz ödedik. Öğrencilerimize desteğimizi bu yıl da sürdüreceğiz. Aynı şekilde her okulda okul aile birliklerimizin bütçesine destek olmak için de bir çalışma yapıyoruz. Her okulumuzda okul aile birliklerine bütçe ayıracağız. Millet Bahçesi içerisinde öğretmenlerimiz için Öğretmenevi yapmak istiyoruz. Kaymakam beyle birlikte yerinde incelemelerde bulunduk. Olmaması için bir sebep yok. Olması için de hep birlikte çalışacağız. Ama başaracağımıza inanıyorum” dedi.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliTahir BüyükakınZinnur BüyükgözSeddar YavuzGebzeVali
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hakk’ın ve hakikatin şairi Akif’e Büyükşehir’den unutulmaz gece Hakk’ın ve hakikatin şairi Akif’e Büyükşehir’den...
Yabancı dil öğrenmek isteyenlerin adresi KO-MEK Yabancı dil öğrenmek isteyenlerin adresi KO-MEK
Büyükşehir’den unutkanlık ve alzheimer taraması Büyükşehir’den unutkanlık ve alzheimer taraması
Başkan Büyükakın, kadınların voleybol heyecanına ortak oldu Başkan Büyükakın, kadınların voleybol heyecanına...
Başkan Büyükakın; Bu kentte bir yetim gözü yaşlı uyumamalı Başkan Büyükakın; Bu kentte bir yetim gözü yaşlı...
Gençlere yapılan yatırım mutlaka geri döner Gençlere yapılan yatırım mutlaka geri döner
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Hakk’ın ve hakikatin şairi Akif’e Büyükşehir’den...
Yücel Arzen, geleneksel ve çağdaş müziğin olanaklarıyla seslendirdiği Mehmet Akif şiirlerini muhteşem...

Haberi Oku